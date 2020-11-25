Geçen sezon Galatasaray'ın as kalecisi Fernando Muslera'nın sakatlanmasının ardından kaleyi Okan Kocuk devralmıştı.
Ancak Okan'ın performansı teknik heyeti mutlu etmedi.
Bu gelişmenin ardından yeni sezon için Kasımpaşa'dan Fatih Öztürk, sarı kırmızılı takımın kadrosuna dahil edildi.
Bu sezon beşinci defa ceza sahası dışından gol yiyen tecrübeli file Fatih'in, Okan'ın yeni testinin sorunsuz çıkması halinde tekrar kulübeye çekilmesi bekleniyor.
Fanatik Gazetesi'nin haberine göre; ara transferde veya sezon sonunda da Fatih Öztürk'le yolların ayrılacağı öğrenildi.
Sarı kırmızılı forma ile bu sezon çıktığı 9 maçta 8 gol yiyen Fatih Öztürk, teknik heyetin beklentilerini karşılayamadı.
'FATİH ÖZTÜRK'ÜN GÖZÜNDE TAVUK KARASI VAR' İDDİASI!
Kayserispor maçında da ceza sahasından çekilen şutta kalesini gole kapatamayan tecrübeli kaleci daha önce Gaziantep FK, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında da uzaktan gol yemişti.
Fotomaç Gazetesi'nin haberine göre; bu durum önceki yıllarda da ortaya atılan, 'Gözünde tavuk karası var' dedikodularını yeniden gündeme getirdi.
Tavuk karası hastalığı, 'geceleri ya da zayıf ışıkta görmekte zorlanmak' olarak tarif ediliyor.