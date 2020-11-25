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'FATİH ÖZTÜRK'ÜN GÖZÜNDE TAVUK KARASI VAR' İDDİASI!







Kayserispor maçında da ceza sahasından çekilen şutta kalesini gole kapatamayan tecrübeli kaleci daha önce Gaziantep FK, Alanya ve Kasımpaşa maçlarında da uzaktan gol yemişti.