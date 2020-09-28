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  • Gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum

Gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum

Gram altın ne kadar oldu? 28 Eylül 2020 altın fiyatlarında son durum
28 Eylül 2020 Pazartesi

Altın almak isteyenler piyasadaki durumu takip ederken, altının gram fiyatındaki düşüş, yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Geneç hafta düşüşe geçen gram ve çeyrek altın fiyatları aşağı yönlü seyrini sürdürüyor. Bugün altının gram fiyatı 459 lira bandında seyrediyor. Peki altın fiyatlarında son durum ne? İşte serbest piyasada gram altın, çeyrek altın ve canlı altın fiyatları...

<p>Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düştü. İşte gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları.</p>
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Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düştü. İşte gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları.

<p><b>ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 2020</b></p><p><b><br></b></p><p>Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 468 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları</p>
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ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 2020


Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 468 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları

<p><b>GRAM ALTIN FİYATLARI</b></p><p><b><br></b></p><p><b><u>22 Ayar Gram Altın TL/Gr</u></b></p><p><br></p><p>ALIŞ: 418 TL<br><br></p><p>SATIŞ: 434 TL</p>
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GRAM ALTIN FİYATLARI


22 Ayar Gram Altın TL/Gr


ALIŞ: 418 TL

SATIŞ: 434 TL

<p><b>GRAM ALTIN FİYATLARI</b></p><p><b><br></b></p><p><u><b>24 Ayar Gram Altın TL/Gr</b></u></p><p><br></p><p>ALIŞ: 459,24 TL</p><p><br></p><p>SATIŞ: 459,35 TL</p>
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GRAM ALTIN FİYATLARI


24 Ayar Gram Altın TL/Gr


ALIŞ: 459,24 TL


SATIŞ: 459,35 TL

<p><b>ALTIN ONS FİYATI ANLIK</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 1.859,03 TL</p><p><br></p><p>SATIŞ: 1.859,45 TL</p>
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ALTIN ONS FİYATI ANLIK


ALIŞ: 1.859,03 TL


SATIŞ: 1.859,45 TL

<p><b>ÇEYREK ALTIN</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 750,30 TL</p><p><br></p><p>SATIŞ: 757,10 TL</p>
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ÇEYREK ALTIN


ALIŞ: 750,30 TL


SATIŞ: 757,10 TL

<p><b>YARIM ALTIN FİYATLARI<br></b><p><b><br></b></p></p><p>ALIŞ: 1.496,10 TL<br><br></p><p>SATIŞ: 1.513,70 TL</p>
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YARIM ALTIN FİYATLARI


ALIŞ: 1.496,10 TL

SATIŞ: 1.513,70 TL

<p><b>CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI</b></p><p><b><br></b></p><p>ALIŞ: 2.993,10 TL</p><p><br></p><p>SATIŞ: 3.016,20 TL</p>
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CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI


ALIŞ: 2.993,10 TL


SATIŞ: 3.016,20 TL

<p><b>ANALİSTLER NE DİYOR?</b></p><p><br></p><p>Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. </p>
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ANALİSTLER NE DİYOR?


Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü. 

<p>Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.</p>
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Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

<p><b>ALTIN YÜKSELECEK Mİ?</b></p><p><b><br></b></p><p>Küresel piyasalarda, altındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, FED Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. </p>
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ALTIN YÜKSELECEK Mİ?


Küresel piyasalarda, altındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, FED Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu. 

<p>Altın fiyatklları yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da inişli çıkışlı grafik sürüyor. Koronavirüs sonlanmadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.</p>
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Altın fiyatklları yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da inişli çıkışlı grafik sürüyor. Koronavirüs sonlanmadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.

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