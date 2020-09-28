Altın fiyatlarındaki hareketlenme yatırımcıyı yakından ilgilendiriyor. Canlı altın fiyatlarında yaşanan bu hareketlilik nedeniyle çeyrek altın fiyatı, gram altın fiyatı bugünün gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları geçtiğimiz hafta düştü. İşte gram altın, çeyrek altın ve güncel altın fiyatları.
ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 2020
Güncel piyasalarda altın fiyatlarında dalgalanma devam ederken şu dakikalarda gram altın fiyatı 468 liradan işlem görüyor. Yatırım amaçlı ve ya hediyelik amaçlı altın almak isteyenler için güncel altın fiyatlarını haberimizde derledik. İşte bugünün çeyrek altın, gram altın, güncel altın fiyatları
GRAM ALTIN FİYATLARI
22 Ayar Gram Altın TL/Gr
ALIŞ: 418 TL
SATIŞ: 434 TL
GRAM ALTIN FİYATLARI
24 Ayar Gram Altın TL/Gr
ALIŞ: 459,24 TL
SATIŞ: 459,35 TL
ALTIN ONS FİYATI ANLIK
ALIŞ: 1.859,03 TL
SATIŞ: 1.859,45 TL
ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 750,30 TL
SATIŞ: 757,10 TL
YARIM ALTIN FİYATLARI
ALIŞ: 1.496,10 TL
SATIŞ: 1.513,70 TL
CUMHURİYET ALTINI FİYATLARI
ALIŞ: 2.993,10 TL
SATIŞ: 3.016,20 TL
ANALİSTLER NE DİYOR?
Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.
Teknik açıdan altının ons fiyatında 2.060 doların direnç konumuna gelebileceğini ifade eden analistler, gram altında ise 435-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.
ALTIN YÜKSELECEK Mİ?
Küresel piyasalarda, altındaki dalgalanma devam ediyor. Geçtiğimiz hafta, FED Başkanı Powell’ın enflasyon konusundaki stratejilerini açıklamasının ardından piyasada dolar negatif, altın pozitif bir hava oluşmuştu.
Altın fiyatklları yeniden yatay seyrini korumaya devam ediyor. Hala virüsün etkisi piyasalarda hissedildiği için altında da inişli çıkışlı grafik sürüyor. Koronavirüs sonlanmadığı sürece altında yukarı yönde eğimin bir süre daha devam edeceği öngörülüyor.