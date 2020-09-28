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ANALİSTLER NE DİYOR?





Pandemi süreciyle ons altın fiyatları ile hareket eden gram altın, son günlerde inişli çıkışlı grafik çiziyor. Bilindiği üzere ons altın 2075 dolar ile gram altın 488 lira ile tarihi zirvesini görmüştü.