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Hemen hemen her evde bulunan salatalık, tırnaklarınız için de harika bir besleyici. İçerisinde bulunan A, E, B1, B2, B3 ve C vitaminleri ile kalsiyum ve demir nedeniyle sık sık kırılan ve güçsüz tırnakların onarılmasında oldukça etkili. Bir salatalığı rendeleyip suyunu çıkarın ve tırnaklarınızı 5 dakika boyunca bu suyun içerisinde bekletin. Sağladığı faydaya inanamayacaksınız.