Güçlü tırnaklar için evde çok basit yöntemlerle bakım yapabilirsiniz. İşte kolay ulaşacağınız ucuz ve etkili yöntemler;
SALATALIK
Hemen hemen her evde bulunan salatalık, tırnaklarınız için de harika bir besleyici. İçerisinde bulunan A, E, B1, B2, B3 ve C vitaminleri ile kalsiyum ve demir nedeniyle sık sık kırılan ve güçsüz tırnakların onarılmasında oldukça etkili. Bir salatalığı rendeleyip suyunu çıkarın ve tırnaklarınızı 5 dakika boyunca bu suyun içerisinde bekletin. Sağladığı faydaya inanamayacaksınız.
ÇAY AĞACI YAĞI
Çay ağacı yağı ise tırnakların sağlıklı uzamasına yardımcı olur.
LİMON VE KARBONAT İKİLİSİ
Limon suyu ve karbonat ikilisi tırnak bakımında oldukça etkili. Bu mucizevi karışım tırnakların beyazlamasını ve güçlenmesini destekliyor. Limon suyu ile karbonatı küçük bir kap içerisinde karıştırın, ardından pamukla tırnaklarınıza uygulayın. 10 dakika beklettikten sonra ılık su ile temizleyin. Ya da dilerseniz karışımı macun kıvamına getirerek diş fırçası yardımı ile tırnaklarınızı ovalayabilirsiniz.
ATKUYRUĞU BİTKİSİ
İçerdiği antioksidanlara ve antienflamatuarla son derece güçlü bir değere sahip olan Atkuyruğu çayını da tırnaklarınızı güçlendirmek için kullanabilirsiniz.
KEKİK YAĞI
Birçok sorun için kullanılan kekik yağı tırnaklarınız için de altın değerinde… Ucuz ve çabuk ulaşılabilir bu yağı tırnak bakımınızda gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Anti-bakteriyel özelliği sayesinde tırnak mantarı ve diğer bakteri bazlı sorunlarla savaşta etkili bir silah. Tırnaklarınızı kekik yağına batırılmış pamuklu çubuklarla hafifçe ovalayabilir, bir süre bekledikten sonra temizleyebilirsiniz.
B VİTAMİNİ TIRNAKLARINIZI GÜÇLENDİRİR
B vitamini tırnakların uzamasında etkilidir. B vitamini açısından zengin olan fındık, karnabahar, yumurta, muz ve mantar tüketimini arttırabilirsiniz.
HİNDİSTAN CEVİZİ YAĞI
Hindistan cevizi yağı ile yapacağınız masaj tırnaklarınızın beslenmesine ve nemlenmesine destek olur. Birkaç damla hindistan cevizi yağı alın ve emilene kadar tırnaklarınıza masaj yapın. Tırnaklarınız nemlendiğini göreceksiniz.
ELMA SİRKESİ
Elma sirkesi enfekte tırnakları tedavi etmek için kullanılabilecek bir tarif… Eşit miktarda su ve elma sirkesini derin bir kabın içerisine alın, ardından tırnaklarınızı 30 dakika bu suda bekletin. İşlem sonunda ellerinizi durulayın.
Tavsiye: Tırnaklarınızı uzun kullanmayı tercih ediyor ve çabuk kırılmasından yakınıyorsanız manikür yaptırırken tırnaklarınızı oval olarak şekillendirin. Bu sayede çarpma ve takılma gibi durumlarda tırnaklarınızın kırılma ihtimalini minimuma indirebilirsiniz.
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