İlk kez 1990 yılında üretilmeye başlanan, bugüne kadar dünya genelinde 13.8 milyon adetlik bir satış başarısı gösteren Hyundai Elantra’nın yedinci jenerasyonu tanıtıldı. Yeni modelle birlikte daha farklı bir tasarım diline kavuşan Elantra, spor otomobillerde görmeye alışılan egzotik coupe görüntüsüyle dikkat çekiyor. Hyundai mühendisleri ve tasarımcıları yeni modelde daha uzun, daha geniş ve daha alçak bir yapı ortaya çıkardığı açıklanırken, iç mekanda da daha geniş bir oturma alanı vaat ediyor.
Geniş kademeli yeni tip ızgara ve entegra farlar, otomobilin olduğundan daha geniş görünmesini sağlıyor. Ayrıca tamponda yer alan rüzgar kanalları sayesinde sürtünme katsayısı da önemli ölçüde azaltılmış oluyor. Bu sayede hem aerodinamizm artarken aynı zamanda yakıt ekonomisi de elde ediliyor. Önden arkaya doğru uzanan sert geçişler, tekrar ön kapılarda birleşmeye başlıyor. Arka taraftaki uzunlamasına konumlandırılan stop lambalar ise sağ ve sol tarafta gövdeye doğru uzanmaya başlıyor. Yandan bakıldığında Z şeklinde bir forma kavuşan arka tasarım, bagaj kısmında da daha fazla yükleme alanı sunmaya yardımcı oluyor. Aynı zamanda coupe havası sunan bu yeni tasarım, parlak siyah tampon difüzörüyle de şık görünüşünü destekliyor.
Hyundai Motor Grubu Başkan Yardımcısı ve Baş Tasarımcısı Luc Donckerwolke, yeni otomobille ilgili olarak; “Birinci nesil gibi, yedinci nesil Elantra da cesur bir karaktere sahip. Ayrıca, Elantra’daki estetik ve alışılmadık çizgiler, otomotiv tasarımında farklı bir çağ başlatıyor. Sahibiyle müthiş bir bağ kurmasını arzuladığımız bu sıradışı tasarım dilinde geometrik hatlara, sert geçişlere ve bölünmüş gövde parçalarına fazlasıyla yer verdik” dedi.
İÇ MEKAN
Hyundai Elantra’nın dış tasarımıyla beraber iç mekanın da şık ve estetik olması amaçlanmış. Yeni nesil kokpitte koltuk yüksekliği düşürülerek daha alçak bir oturma pozisyonu elde edilmiş. Ayrıca, düşük ağırlık merkezi sayesinde de sürüş dengesi artırılmış. Yatay bir şekilde konumlandırılan kokpitte iki adet 10,25 inç’lik LED ekran kullanılmış. Ayrıca, Elantra’da sunulan kablosuz Android Auto ve Apple Car Play özellikleri de kombine bağlantı özelliği sunuyor. Yeni Elantra’nın süspansiyon sistemi de konfora yönelik. Geliştirilmiş süspansiyon montaj yapısı sayesinde hem dinamizm hem de üst düzey sürüş konforu elde edilmiş.
Yeni Elantra Hybrid
Hyundai, Elantra modelinde ilk kez hibrit motor teknolojisine yer veriyor. Böylelikle markanın çevreci modeler gamına dahil olan Elantra Hybrid, 1.6-litrelik GDI Atkinson çevrimine sahip dört silindirli benzinli motora kavuşmuş oluyor.
Elantra Hybrid’de benzinli motora ek olarak 32 kw’lik bir elektrikli motora da yer veriliyor. Her iki motorun birleşmesiyle toplam 139 beygire ulaşan Elantra, daha dinamik ve daha ekonomik bir sürüş vaad etmiş oluyor. Hyundai’nin geliştirilmiş 6 ileri çift kavramalı şanzımanıyla donatılan bu versiyon, daha hızlı vites geçişleriyle rakiplerinden ayrılıyor. Ayrıca, kullanılan yüksek verimli elektrikli motor sayesinde düşük hızlarda anlık tork elde ediliyor ve böylelikle benzinli motorun devreye girmesi engellenmiş oluyor.
TEKNOLOJİ
Hyundai, yeni Elantra’da isteğe bağlı olarak dijital anahtar sistemi sunuyor. Akıllı telefon tabanlı Hyundai Dijital Anahtar, fiziksel bir anahtar olmadan kapıların açılmasına ve motorun çalıştırılmasına olanak sağlıyor. Özel bir mobil uygulama indirilerek kullanılabilen bu sistem, Yakın Alan İletişimi (NFC) ve Bluetooth (BLE) teknolojisini kullanıyor. Bu sistem, aynı aileden bir kaç kişinin aracı aynı anda kullanmasına da olanak sağlıyor.
Aracın sahibi dışında kullanım gerektiğinde ise geleneksel anahtar devreye giriyor. Hyundai Dijital Anahtar, şimdilik sadece Android işletim sistemini kullanan telefonlarla uyumlu şekilde çalışıyor.
Hyundai Elantra'nın öne çıkan özellikleri
· Tamamen yeni bir platforma sahip yedinci nesil kompakt sedan
· Daha uzun dingil mesafesi, daha geniş gövde ve daha düşük tavan çizgisi
· Duygusal Sportiflik tasarım kimliğine sahip ikinci Hyundai modeli
· Yenilikçi tasarım teknolojisiyle ulaşılabilir egzotik dört kapılı coupe görünümü
· Seri olarak üretilen ilk Elantra Hibrit
· Kablosuz Apple CarPlay ve Android Auto bağlantıyı teknolojisi
· Akıllı telefon veya NFC kart ile eşleştirilebilen Hyundai Dijital Anahtar teknolojisi
· Derin anlama teknolojisine sahip doğal ses tanıma ve sesli özellik komut sistemi
· Standart SmartSense güvenlik donanımları
· Kokpitte kullanılan iki adet 10,25 inç multimedya ekranı