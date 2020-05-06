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Güvenlik güçleri Tel Abyad'da teyakkuzda: Teröristlere göz açtırmıyor

Güvenlik güçleri Tel Abyad'da teyakkuzda: Teröristlere göz açtırmıyor
06 Mayıs 2020 Çarşamba

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesine sınır komşusu olan Suriye'nin Tel Abyad kentinde, terör örgütü PKK/YPG'nin bombalı araç saldırılarına karşı uygulama noktası oluşturan güvenlik güçleri, olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdürüyor.

<p>Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG‘den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türkiye’den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor.</p>
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında terör örgütü PKK/YPG‘den arındırılan Suriye’nin Tel Abyad kentinde Türkiye’den görevlendirilen Mehmetçik ile yerel polisler oluşturulan kontrol noktalarında elleri tetikte görev yapıyor.

<p> Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu.</p>
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 Kentte huzur ve güvenliğin sağlanması için görev yapan güvenlik güçlerine Şanlıurfa Valiliği bünyesindeki Suriye Destek ve Koordinasyon Merkezi tarafından iftar ikramında bulunuldu.

<p>Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.</p>
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Terör örgütlerinin olası saldırı ve sızma girişimlerini önlemek için 24 saat yol kontrollerini sürdüren güvenlik güçleri, iftar vaktinde dönüşümlü olarak oruçlarını açarak görevlerini sürdürüyor.

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