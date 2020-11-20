Koronavirüs salgınının artış göstermesi nedeniyle hafta sonu saat 10.00-20.00 dışındaki saatlerde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Bu kapsamda sabah saat 10'dan önce ve akşam 8'den sonra ihtiyaçlar doğrultusunda bakkala-markete gitmek isteyenler Sokağa çıkma yasağında marketler açık olacak mı? sorusunun yanıtını araştırıyor.
İçişleri Bakanlığı, yeni koronavirüs tedbirleriyle ilgili genelgeyi yayımladı. İşte yayımlanan genelgeye göre hafta sonu açık olacak işletmeler
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA MARKETLER AÇIK OLACAK MI?
İçişleri Bakanlığı koronavirüs tedbirleri genelgesinde yer alan bilgilere göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde alınan kararlar doğrultusunda 20.11.2020 Cuma günü saat 20:00'den itibaren geçerli olacak şekilde;
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece saat 10:00 ile 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabileceklerdir.
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA FIRINLAR AÇIK MI?
Hafta sonu boyunca fırınlar normal çalışma saatlerinde açılıp kapanacaktır. Ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri açık olacaktır.
HAFTA SONU ECZANELER AÇIK MI?
Hafta sonu boyunca İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri açık olacak.
Sokağa çıkma yasağı süresince eczaneler açık olacak. Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde nöbetçi olan eczanelerde işlemler devam edecek.
İçişleri Bakanlığı'nın genelgesine göre; hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkmak yasak olacak. Öte yandan AVM, restoran, kıraathane, kafe vb. işletmelerinin çalışma saatleri ve şekilleriyle ilgili ayrıntılar da belli oldu. İşte koronavirüsle mücadelede alınan yeni önlemlere ilişkin tüm detaylar...
Açık Olacak İş Yeri, İşletme ve Kurumlar
a) İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,
b) Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,
c) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),
ç) Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),
d) Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapan firmalar,
e) Oteller ve konaklama yerleri,
f) Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,
g) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,
ğ) Üretim ve imalat tesisleri,
h) Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım matbaaları ve gazete dağıtıcıları,
ı) Valilikler/Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir),
i) Sebze/meyve toptancı halleri,
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA BAŞLAYIP KAÇTA BİTİYOR?
İçişleri Bakanlığı, bu hafta sonu uygulanacak sokağa çıkma yasağının detaylarını paylaştı. Buna göre Cumartesi akşam saat 20.00'dan itibaren geçerli olacak olan sokağa çıkma yasağı, sabah saat 10'da sona erecek olup, Pazar akşamı yeniden başlayıp pazartesi sabahı 10'a dek sürecek.
AVM'LER VE MARKETLERİN ÇALIŞMA SAATLERİ
Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri hafta sonu sadece saat 10:00 ila 20:00 arasında vatandaşlarımıza hizmet sunabilecekler.
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri 10:00 ila 20:00 saatleri arasında sadece paket servis veya gel al hizmeti verecek şekilde açık olabilecektir. Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20:00 den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecektir.
GENELGE 20 KASIM İTİBARİYLE GEÇERLİ OLACAK
İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelgeye göre, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleye yönelik yeni tedbirler 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde uygulanacaK. Genelgedeki yeni kurallar Cuma günü saat 20.00'da uygulanmaya başlayacak fakat sokağa çıkma yasağı Cumartesi akşamı başlayacak.
CUMA AKŞAMI YASAK VAR MI?
Hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı doğrultusunda Cuma akşamı yasak olmayacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede kısıtlamaların ilk olarak Cumartesi aşamı başlayacağı belirtildi.
Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00 den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00 a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00 den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Yeni bir karar alınıncaya kadar hafta sonları 10:00-20:00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır. Üretim, imalat ve tedarik zincirleri bu kısıtlamadan muaftır. Bu doğrultuda ilk uygulama olarak 21 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'den 22 Kasım Pazar günü saat 10:00'a kadar ve 22 Kasım Pazar günü saat 20:00'den 23 Kasım Pazartesi 05:00 saatine kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacaktır.
Bundan sonraki hafta sonlarında da uygulama yeni bir karar alınıncaya kadar yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.