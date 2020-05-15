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Hagi'den flaş açıklamalar! 'Ben herhangi biri değil Hagi'yim, Türkiye'de çok büyük bir Hagi izlediler'

Hagi'den flaş açıklamalar! 'Ben herhangi biri değil Hagi'yim, Türkiye'de çok büyük bir Hagi izlediler'
15 Mayıs 2020 Cuma

Gheorghe Hagi, İtalyan spor gazetesi Corriere dello Sport'a açıklamalarda bulundu. Romen futbol adamı 'Türkiye'de oynadığım dönem büyük bir Hagi gördüler' dedi.

<p>Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport'a konuştu. </p>
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Galatasaray'ın efsanelerinden Gheorghe Hagi, İtalya'nın önde gelen spor gazetesi Corriere dello Sport'a konuştu. 

<p>Romen futbol adamı Galatasaray yıllarını hatırlatarak, 'Türkiye'de büyük Hagi'yi gördüler' dedi.</p>
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Romen futbol adamı Galatasaray yıllarını hatırlatarak, 'Türkiye'de büyük Hagi'yi gördüler' dedi.

<p>Hagi, Galatasaray'a transfer olduğunda sözleşmesine özel bir madde koydurduğunu söyledi. Başarılı futbol adamı UEFA Kupası'nı kazandıkları takdirde ücretine zam yapılmasını ve kendisine pirim ödenmesini istemiş.</p>
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Hagi, Galatasaray'a transfer olduğunda sözleşmesine özel bir madde koydurduğunu söyledi. Başarılı futbol adamı UEFA Kupası'nı kazandıkları takdirde ücretine zam yapılmasını ve kendisine pirim ödenmesini istemiş.

<p>Hagi 'Kupa yi kazandığımız ertesi gün başkana sözleşmeyi yolladım ve o maddeyi hatırlatarak okumasını istedim. </p>
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Hagi 'Kupa yi kazandığımız ertesi gün başkana sözleşmeyi yolladım ve o maddeyi hatırlatarak okumasını istedim. 

<p>Çünkü ben herhangi biri değil Hagi'yim dedim. İstanbul'a gezmeye gitmediğimi söyledim ve Galatasaray forması giydiğim dönemde fark yarattım. Bütün bunlar bir büyük futbolcu için zorunlu görevdir.' ifadelerini kullandı.</p>
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Çünkü ben herhangi biri değil Hagi'yim dedim. İstanbul'a gezmeye gitmediğimi söyledim ve Galatasaray forması giydiğim dönemde fark yarattım. Bütün bunlar bir büyük futbolcu için zorunlu görevdir.' ifadelerini kullandı.

<p>Pele'nin kendisini 100 başarılı futbolcu arasında saydığını hatırlatan Gheorghe Hagi, 'Türkiye'de oynadığım dönem büyük bir Hagi gördüler. Ama ben Steau da da büyük oyuncuydum.' dedi.</p>
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Pele'nin kendisini 100 başarılı futbolcu arasında saydığını hatırlatan Gheorghe Hagi, 'Türkiye'de oynadığım dönem büyük bir Hagi gördüler. Ama ben Steau da da büyük oyuncuydum.' dedi.

<p>Luchescu'nun takımımda Messi veya Ronaldo'yu oynatmak isterim' sözünü hatırlatan Hagi ; 'ben ikisini de aynı anda oynatmak isterim' şeklinde konuştu.</p>
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Luchescu'nun takımımda Messi veya Ronaldo'yu oynatmak isterim' sözünü hatırlatan Hagi ; 'ben ikisini de aynı anda oynatmak isterim' şeklinde konuştu.

<p>George Hagi ise Türkiye'deki 5 sezonunda forma giydiği 132 maçta 59 golünün yanı sıra 51 de asist yapmıştı</p>
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George Hagi ise Türkiye'deki 5 sezonunda forma giydiği 132 maçta 59 golünün yanı sıra 51 de asist yapmıştı

<p>Avrupa kupalarında 44 maçta 13 gol, 18 asist yapan Alex, Hagi'nin 36 maçta 8 gollük performansını da 'istatistiksel olarak' geride bıraktı</p>
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Avrupa kupalarında 44 maçta 13 gol, 18 asist yapan Alex, Hagi'nin 36 maçta 8 gollük performansını da 'istatistiksel olarak' geride bıraktı

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