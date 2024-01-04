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'MILAN'A PARA İÇİN VEDA ETMEDİM'

Milan'a veda etmesiyle ilgili: 'Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek