Inter'in en önemli oyuncularından biri olan A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.
'S.ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİM'
'Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdi. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum.
Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim.'
'MILAN'A PARA İÇİN VEDA ETMEDİM'
Milan'a veda etmesiyle ilgili: 'Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek
Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceğiz.'
'O MAÇI HİÇ UNUTAMIYORUM'
'Inter formasıyla Genoa'ya karşı oynadığımız maçı hala hatırlıyorum. Stadın nasıl tepki vereceği konusunda gergindim ama aynı zamanda sevginin geleceğinden de emindim.
Çünkü, kaliteme güveniyorum. Taraftarlar size bu kadar çok şey verdiğinde, siz de karşılığını vermelisiniz.'
'INTER İLE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM'
'Inter ile önemli bir kupa kazanmak istiyorum bu yıl. İtalya şampiyonluğu mu Şampiyonlar Ligi finali mi diye sorsanız ilkini tercih ederim
Juventus, dördüncülüğü hedeflediklerini mi söylüyor? Onların söylediklerine kulak asmıyorum ve zaten rakiplerimize de bakmıyorum, sadece bizi düşünüyorum.'
'INZAGHI YÜREKLİ BİRİ'
'Simone Inzaghi'nin oyuncularla iletişim şeklini seviyorum. Her zaman kazanmak itiyor ve antrenmanda pes edersek hemen sinirleniyor. Arzulu ve hırçın biri. Sportif yönünün yanısıra çok da yürekli. Simone Inzaghi ile her şey hakkında konuşabilirsiniz.'