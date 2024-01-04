İSTANBUL 15°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Ocak 2024 Perşembe / 23 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,7766
  • EURO
    32,7171
  • ALTIN
    1957.38
  • BIST100
    7476.89
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı itiraf! 'Milan'a para için veda etmedim'

Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı itiraf! 'Milan'a para için veda etmedim'

Hakan Çalhanoğlu'ndan çarpıcı itiraf! 'Milan'a para için veda etmedim'
4 Ocak 2024 Perşembe

Serie A takımı Inter'in önemli futbolcusu Hakan Çalhanoğlu İtalyan basınına özel açıklamalarda bulundu. Milan'dan Inter'e transferi hakkında samimi açıklamalarda bulunan başarılı oyuncu 'Milan'a para için veda etmedim' dedi. İşte detaylar...

<p>Inter'in en önemli oyuncularından biri olan A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.</p>
1
/
10

Inter'in en önemli oyuncularından biri olan A Milli Takımımız'ın kaptanı Hakan Çalhanoğlu, İtalya'da Sportmediaset'e özel bir röportaj verdi.

<p><b>'S.ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİM'</b></p><p>'Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdi. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum. </p>
2
/
10

'S.ARABİSTAN'I GERİ ÇEVİRDİM'

'Suudi Arabistan'dan teklifler geldi ama geri çevirdi. Çünkü Inter'i çok seviyorum. Kulüp yönetimine teşekkür ediyorum.

<p>Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim.'</p>
3
/
10

Çünkü ne düşündüğümü biliyorlar. Ben kalmak istiyordum. Teklifler geldiğinde 'Siz karar verin' dedim.'

<p><b>'MILAN'A PARA İÇİN VEDA ETMEDİM'</b></p><p>Milan'a veda etmesiyle ilgili: 'Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek</p>
4
/
10

'MILAN'A PARA İÇİN VEDA ETMEDİM'

Milan'a veda etmesiyle ilgili: 'Herkes para problemleri yüzünden ayrıldığımı düşünüyor ama para her zaman her şey demek değildir. Benim için en önemli şey kendimi önemli hissetmek

<p>Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceğiz.'</p>
5
/
10

Inter'de hissettiğim şey bu. Milan taraftarları yanlış yaptığımı mı söylüyor? Onlara en iyisini diliyorum ama sabredelim, sonunda kim haklı göreceğiz.'

<p><b>'O MAÇI HİÇ UNUTAMIYORUM'</b></p><p>'Inter formasıyla Genoa'ya karşı oynadığımız maçı hala hatırlıyorum. Stadın nasıl tepki vereceği konusunda gergindim ama aynı zamanda sevginin geleceğinden de emindim. </p>
6
/
10

'O MAÇI HİÇ UNUTAMIYORUM'

'Inter formasıyla Genoa'ya karşı oynadığımız maçı hala hatırlıyorum. Stadın nasıl tepki vereceği konusunda gergindim ama aynı zamanda sevginin geleceğinden de emindim.

<p>Çünkü, kaliteme güveniyorum. Taraftarlar size bu kadar çok şey verdiğinde, siz de karşılığını vermelisiniz.'</p>
7
/
10

Çünkü, kaliteme güveniyorum. Taraftarlar size bu kadar çok şey verdiğinde, siz de karşılığını vermelisiniz.'

<p><b>'INTER İLE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM'</b></p><p>'Inter ile önemli bir kupa kazanmak istiyorum bu yıl. İtalya şampiyonluğu mu Şampiyonlar Ligi finali mi diye sorsanız ilkini tercih ederim</p>
8
/
10

'INTER İLE KUPA KAZANMAK İSTİYORUM'

'Inter ile önemli bir kupa kazanmak istiyorum bu yıl. İtalya şampiyonluğu mu Şampiyonlar Ligi finali mi diye sorsanız ilkini tercih ederim

<p>Juventus, dördüncülüğü hedeflediklerini mi söylüyor? Onların söylediklerine kulak asmıyorum ve zaten rakiplerimize de bakmıyorum, sadece bizi düşünüyorum.'</p>
9
/
10

Juventus, dördüncülüğü hedeflediklerini mi söylüyor? Onların söylediklerine kulak asmıyorum ve zaten rakiplerimize de bakmıyorum, sadece bizi düşünüyorum.'

<p><b>'INZAGHI YÜREKLİ BİRİ'</b></p><p>'Simone Inzaghi'nin oyuncularla iletişim şeklini seviyorum. Her zaman kazanmak itiyor ve antrenmanda pes edersek hemen sinirleniyor. Arzulu ve hırçın biri. Sportif yönünün yanısıra çok da yürekli. Simone Inzaghi ile her şey hakkında konuşabilirsiniz.'</p>
10
/
10

'INZAGHI YÜREKLİ BİRİ'

'Simone Inzaghi'nin oyuncularla iletişim şeklini seviyorum. Her zaman kazanmak itiyor ve antrenmanda pes edersek hemen sinirleniyor. Arzulu ve hırçın biri. Sportif yönünün yanısıra çok da yürekli. Simone Inzaghi ile her şey hakkında konuşabilirsiniz.'
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.