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  • 'Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi' Ali Koç: Rıdvan Dilmen'e soruyorum...

'Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi' Ali Koç: Rıdvan Dilmen'e soruyorum...

'Hakem maçı Başakşehir'den aldı Fenerbahçe'ye verdi' Ali Koç: Rıdvan Dilmen'e soruyorum...
23 Aralık 2020 Çarşamba

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Başkan Koç, yorumcu Rıdvan Dilmen'e de eleştiride bulundu.

<p>Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini yorumladı. </p>
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Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini yorumladı. 

<p>Rıdvan Dilmen, ilk yarıda yaşanan Luiz Gustavo'nun pozisyonun tartışmalı pozisyonu hakkında kırmızı kart olduğunu söylerken maç sonunda açıklamalarında ise hakemin sonuca etki ettiğini ifade etti.</p>
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Rıdvan Dilmen, ilk yarıda yaşanan Luiz Gustavo'nun pozisyonun tartışmalı pozisyonu hakkında kırmızı kart olduğunu söylerken maç sonunda açıklamalarında ise hakemin sonuca etki ettiğini ifade etti.

<p>Dilmen maç sonunda hakem Bahattin Şimşek'in sonuca etki ettiğini söyledi...</p>
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Dilmen maç sonunda hakem Bahattin Şimşek'in sonuca etki ettiğini söyledi...

<p>'Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor.</p>
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'Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor.

<p>İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu'</p>
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İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu'

<p>'Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı'</p>
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'Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı'

<p>'Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar.'</p>
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'Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar.'

<p>'Türkiye'de iki grup var; Fenerbahçeli olanlar ile olmayanlar. Ben Fenerbahçeli olanlardanım'</p>
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'Türkiye'de iki grup var; Fenerbahçeli olanlar ile olmayanlar. Ben Fenerbahçeli olanlardanım'

<p>Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. </p>
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Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı. 

<p>Başkan Koç, Rıdvan Dilmen'in hakem eleştirilerine katılmayarak şu sözleri söyledi: </p>
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Başkan Koç, Rıdvan Dilmen'in hakem eleştirilerine katılmayarak şu sözleri söyledi: 

<p>Bugün bu galibiyetten sonra 14 gün araya giriyoruz. Çok önemliydi. Oyuncularımızın reaksiyonunu sahada gördük. 11-11'ken maç 2-1'i yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı zaten bu dönemde... </p>
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Bugün bu galibiyetten sonra 14 gün araya giriyoruz. Çok önemliydi. Oyuncularımızın reaksiyonunu sahada gördük. 11-11'ken maç 2-1'i yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı zaten bu dönemde... 

<p>Rakip eksildikten sonra da maç koptu. Bizim oyuncularımız kağıt üzerinde baktığınız zaman çok kaliteli isimler. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu.</p>
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Rakip eksildikten sonra da maç koptu. Bizim oyuncularımız kağıt üzerinde baktığınız zaman çok kaliteli isimler. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu.

<p>Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli.</p>
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Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli.

<p>Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek medyadan gerekse bizim camiamızdan kişiler... Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar.</p>
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Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek medyadan gerekse bizim camiamızdan kişiler... Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar.

<p>Başka camialar maç kaybettiğimiz zaman hakem konuşuluyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım.</p>
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Başka camialar maç kaybettiğimiz zaman hakem konuşuluyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım.

<p><b>'RIDVAN DİLMEN'E SORUYORUM...'</b><br></p>
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'RIDVAN DİLMEN'E SORUYORUM...'

<p>Başakşehir maçı koparabilirdi maçın başında. Atamadılar. Daha sonra biz zaten 11'e 11'ken daha iyi oynadık. Şu olabilir; faulü yapan Skrtel'di, kartı gören Rafael olmuş. Burada hata olabilir. Ama burada Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Bilanço çıkacaksa bakalım hakem kararlarından kim daha çok zarar etmiş?</p>
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Başakşehir maçı koparabilirdi maçın başında. Atamadılar. Daha sonra biz zaten 11'e 11'ken daha iyi oynadık. Şu olabilir; faulü yapan Skrtel'di, kartı gören Rafael olmuş. Burada hata olabilir. Ama burada Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Bilanço çıkacaksa bakalım hakem kararlarından kim daha çok zarar etmiş?

<p>Hakemlerde müthiş bir standartsızlık var. Çoğu kulüp bundan sıkıntı duyuyor. Artık teknolojiyi kullanabilmemiz lazım.</p>
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Hakemlerde müthiş bir standartsızlık var. Çoğu kulüp bundan sıkıntı duyuyor. Artık teknolojiyi kullanabilmemiz lazım.

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