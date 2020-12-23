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Başakşehir maçı koparabilirdi maçın başında. Atamadılar. Daha sonra biz zaten 11'e 11'ken daha iyi oynadık. Şu olabilir; faulü yapan Skrtel'di, kartı gören Rafael olmuş. Burada hata olabilir. Ama burada Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Bilanço çıkacaksa bakalım hakem kararlarından kim daha çok zarar etmiş?