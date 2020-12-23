Ünlü yorumcu Rıdvan Dilmen, NTV'de Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini yorumladı.
Rıdvan Dilmen, ilk yarıda yaşanan Luiz Gustavo'nun pozisyonun tartışmalı pozisyonu hakkında kırmızı kart olduğunu söylerken maç sonunda açıklamalarında ise hakemin sonuca etki ettiğini ifade etti.
Dilmen maç sonunda hakem Bahattin Şimşek'in sonuca etki ettiğini söyledi...
'Fenerbahçe kalesine gelen ilk şut gol oluyor, artık antrenmanları 1-0'a göre ayarlamalı. Ağır bir şeyler söylemek istemiyorum ama Başakşehir antrenman maçı gibi oynuyor.
İstediği şekilde ataklar sona eriyor. Gustovo’nun pozisyonunu konuşmaya, tartışmaya gerek yok..Kırmızı..12’nci dakikadan itibaren Fenerbahçe’nin 10 kişi oynaması gerekiyordu'
'Hakem bugün maçı Başakşehir'den aldı, Fenerbahçe'ye verdi. Hakem 0-0 giden bir oyunda, daha geride oynanacak 80 küsür dakika varken, Fenerbahçe'nin en güçlü oyuncusu Gustavo'yu atamadı'
'Hakem Gustavo'nun kırmızı kartını vermedi, Fenerbahçe'nin 2. golünde autu korner verdi, Skrtel faul yapmışken Rafael'e kart verdi ve kırmızı kartla attı. Skora etki eden 3 karar.'
'Türkiye'de iki grup var; Fenerbahçeli olanlar ile olmayanlar. Ben Fenerbahçeli olanlardanım'
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 4-1 kazandıkları Başakşehir maçının ardından stat çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
Başkan Koç, Rıdvan Dilmen'in hakem eleştirilerine katılmayarak şu sözleri söyledi:
Bugün bu galibiyetten sonra 14 gün araya giriyoruz. Çok önemliydi. Oyuncularımızın reaksiyonunu sahada gördük. 11-11'ken maç 2-1'i yakaladık. Bariz bir üstünlüğümüz vardı zaten bu dönemde...
Rakip eksildikten sonra da maç koptu. Bizim oyuncularımız kağıt üzerinde baktığınız zaman çok kaliteli isimler. İlk 7 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlikle giderken bir anda ne olduysa oldu.
Hakem hataları, kötü futbol... Ne derseniz deyin. Bu maçın 1-0'dan çevrilmesi çok önemli.
Bizim camiamızda işler biraz kötüye gitsin, bazı şahıslar hemen ortaya çıkıyor. Gerek medyadan gerekse bizim camiamızdan kişiler... Yüreği Fenerbahçeli olanlar da bu yorumlardan çok çabuk etkileniyorlar.
Başka camialar maç kaybettiğimiz zaman hakem konuşuluyor. Biz kırılgan bir camiayız. Taraftarımıza sesleniyorum. İyi günde de kötü günde de son 2 senede olduğu gibi destek olmalısınız. 1-2 mağlubiyette hemen çökmemek lazım.
'RIDVAN DİLMEN'E SORUYORUM...'
Başakşehir maçı koparabilirdi maçın başında. Atamadılar. Daha sonra biz zaten 11'e 11'ken daha iyi oynadık. Şu olabilir; faulü yapan Skrtel'di, kartı gören Rafael olmuş. Burada hata olabilir. Ama burada Rıdvan Dilmen'e soruyorum. Bilanço çıkacaksa bakalım hakem kararlarından kim daha çok zarar etmiş?
Hakemlerde müthiş bir standartsızlık var. Çoğu kulüp bundan sıkıntı duyuyor. Artık teknolojiyi kullanabilmemiz lazım.