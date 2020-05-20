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'Kent merkezi ve tüm ilçelerimizde arıcılıkla uğraşan vatandaşlarımız var. Özellikle Şemdinli ve Çukurca ilçesi, ılıman iklimiyle kış mevsimi boyunca arıcılara ev sahipliği yapıyor. Bölgenin kendine has zengin bitki örtüsü var. Bu da arıcıları cezbediyor. Bölgemizdeki arıcıların bal mesaisi bu yıl da başladı. Arıcıların yoğun çaba sonucu ürettiği bal ve polen, arı sütü, arı zehri ve propolis ülke ekonomisine katkı sağlıyor.'