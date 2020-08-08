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Yaptıkları incelemeler sonucunda çukurun çökmeye bağlı olduğunu tespit ettiklerine değinen Prof. Dr. Şengül, “Çökmeye bağlı enkazın, yani eski mağara tavına ait enkazın çökme çukurunun tabanında bloklar halinde bulunduğu görmekteyiz. Nitekim bu tarz oluşumlar karstik bölgelerde eriyebilen kayaçların bulunduğu alanlarda zaman zaman karşımıza çıkan oluşumlardır. Özellikle İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinde ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde bu tarz oluşumlara rastlayabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Ağın’da bulunan ve Kup diye ifade edilen yapı, obruktur ve karstik bir çukurdur” diye konuştu.