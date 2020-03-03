Fenerbahçe'den istifa eden Ersun Yanal, son kez takımın başında olduğu Trabzonspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.
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Fenerbahçe'ye nerede hizmet etmek gerekiyorsa, ben orada olurum. Zor şartlar altında göreve başladım, zor şartlar altında veda ediyorum.
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Fenerbahçe birçok yarışa katıldı, düşmeye oynadı, zirvede kaldı ama hiçbir dönem transfer yapamadığı olmadı. Taraftarların, Ali Koç'u desteklemesi gerek. Taraftarlarımız tarafından korunmasına, destek verilmesine ihtiyacı var.
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Fenerbahçe'nin Türkiye'ye, Türkiye'nin Fenerbahçe'ye ciddi ihtiyacı var. Biz her zaman Fenerbahçe'nin hizmetinde olacağız. Bizi destekleyen ve desteklemeyen tüm taraftarlara saygı duyuyoruz. Ersun Yanal gidebilir, oyuncular gidebilir ama Fenerbahçe bakidir.
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Trabzon maçı sonrasında başlayarak, Alanya maçıyla birlikte süregelen bu konuşmalarımızda, benim bırakmamla bu işler düzelecekse, bunu yaparım. Ayrılma sürecinde Fenerbahçe'den hiçbir isteğim olmamıştır ve olmayacak da. Başkanımıza destek olmamız gerekiyor.
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Fenerbahçe'nin büyük bir sivil toplum örgütü olduğunu düşünürsek, sporun içinde kalmak şartıyla büyük bir desteğin olması gerekiyor. Daha demokratik, daha çözümcü, daha rekabetçi, eğlence, keyif sektöründe olduğumuzu unutmadan, kazanan sevinmeli, kaybeden centilmence el sıkmalıdır. Ülkenin buna ihtiyacı var.
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Fenerbahçe camiası çok büyük bir kulüp. Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, bunlar birbiriyle rekabette olacak, dünyayla rekabetimizde bizi güçlendirecek. Bu centilmenliği ve hassasiyeti toplumun sağlığı açısından önemsiyorum. Fenerbahçe'ye, camiaya, başkanımıza destek olmadan başka bir şansımız olmadığını belirterek, taraftarları sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
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Süreci anlattım, 50 tane cevap verdim. Bir daha, bir daha tekrarlamanın anlamı yok. Fenerbahçe düşmeye oynarken bile şampiyonluğa oynar. Fenerbahçe'nin büyüklüğü başka bir büyüklüktür, süreci bir kez daha siz düşünün. Haksızlık yapıyorsunuz.
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Soru almayacağım, daha sonra açıklama yapacağım. Bilmediğiniz bir şeyde yorum yaparken dikkat edin. Nasıl geldiğimizi, nasıl gittiğimizi yetkililere sorun. Elinizi vicdanınıza koyun ve ayıp etmeyin. Taraftarlarımıza saygılar, sevgiler. Her şey için teşekkürler.'
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Bugün yine şehidimiz var, Allah'tan rahmet dilerim. Trabzonlu, ailesinin ve ülkemizin başı sağolsun. Böyle bir atmosferde futbol oynamak, konuşmak canımızı yakıyor. Ülkemizin büyüklüğünü bilerek bir şeyler yapmalıyız.