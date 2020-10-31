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1-2 senedir ısrarla şunu söylüyorum, makas Avrupa'yla açılıyor. Bunu söylerken muhakkak bir şey işaret ediyorum, bir bildiğimiz var. Avrupa ile makas daha da açılacak, ekonomik ve idari anlamda. Dolayısıyla teknik anlamda da açılacak. Bunu 2-3 senedir söylüyorum. Hiç kolay değil. Benim adıma sürpriz değil.