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Bunlar da insan, sürekli değişmeliler. Onları da anlamak lazım. İyi bir oyun olmadı, beğenilecek bir oyun yoktu ama kazanmak önemli. Eleştirilere bakıyorum, ilk yarı şöyle, ikinci yarı böyle. Kimse 90 dakika iyi oynayamaz. Büyük takımsan iyi savunursun, illaki 1 gol atarız. İyi savunma yapmak lazım.