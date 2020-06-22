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Birçok ilimizde açık ve kapalı alanlar için getirilen maske takma zorunluluğu bazı durumlarda özel araç içerisinde de geçerli oluyor. Bu noktada İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun verdiği kararlar oldukça önemli. Zira söz konusu zorunluluğu il bazında incelemek daha doğru olacaktır.