Süper Lig'de perdenin yeniden aralanmasına sayılı günler hatta saatler kaldı... Takımlar, bir yandan yeşil sahaya inmeden önceki son hazırlıklarını yapıyor diğer yandan da transfer çalışmalarına ara vermeden devam ediyor...
27. haftada Rize deplasmanına konuk olacak Galatasaray, transferde ayağını gazdan bir an olsun kaldırmıyor.
Asist Analiz'in haberine göre; Kapıdaki yabancı kısıtlamasının ardından yerli isimleri gündemine alan sarı-kırmızılılar, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan'dan sonra Hasan Ali Kaldırım'a da 'Parçalı'yı giydirmek için harekete geçti.
Transferin gözde ikilisi Mert Hakan ve Emre için; Fenerbahçe ile yarışan ve mutlu sona ulaşan Cimbom, şimdi de ezeli rakibinin sol bekine göz dikti.
Sarı-lacivertlilerin görüşmeleri ağırdan alması üzerine devreye giren Galatasaray, milli oyuncuyla flört haline geldi.
Yuto Nagatomo ile sezon sonunda yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, sol bek rotasyonunu Marcelo Saracchi ile Hasan Ali Kaldırım ikilisinden oluşturmayı planlıyor.
Fatih Terim'in isteği üzerine harekete geçen Galatasaray yönetimi, soluğu 30 yaşındaki oyuncunun kapısında aldı.
Transferde önceliği Fenerbahçe'ye veren Hasan Ali, yönetimin takındığı tavırdan rahatsız olup Galatasaray'dan gelen teklifi ivedi bir şekilde işleme aldı.
Sarı-kırmızılı idarecilerle dirsek temas haline gelen başarılı oyuncu, yeni sezonda Parçalı'yı giymeyi kabul etti.
2012'de Kayserispor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve kaptanlık makamına yükselen 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda Anadolu Yakası'ndan Avrupa'ya geçiş yapmış olacak...
Çubuklu ile 238 maça çıkan milli oyuncu, 8 kez rakip fileleri sarsarken 27 de asistlik katkı sağladı.
Sezon sonunda; sarı-lacivertlilerdeki 8. yılını tamamlayacak HAK, Çubuklu forma altında; 1 Süper Lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası sevinci yaşamayı başardı.
Asist Analiz