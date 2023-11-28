Beşiktaş'ta başkan adayı Hasan Arat, TV 100'de Candaş Tolga Işık'a açıklamalarda bulundu. İşte Arat'ın sözleri...
'BEŞİKTAŞ'A PROJEYLE GELECEKSİN'
'Beşiktaş'a başkan olacak paranız var mı?'
'Paralı başkanlar geldi 20 yıldan beri sen bıkmadın mı onlardan? Ne hale getirdiler Beşiktaş'ı. Beşiktaş'ı biz borçsuz bıraktıktan sonra Beşiktaş'ı mahvettiler, her şeyini yediler bitirdiler. Beşiktaş'a gelecek adam projeleriyle gelecek.'
'2 İLE 4 OYUNCU'
'2 ile 4 arasında oyuncu planımız var. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı.'
'KADEMEYE GİRMESİN'
'Ahmet Nur Çebi artık lütfen sussun. Seçime gidiyoruz, kademeye giriyor derler ya, adayın kademesine girmesin.'
'İCAZET ALMAYACAKSIN'
'Ben ne dediysem odur. Ben Serdar Adalı ile ilgili iyi ne söylediysem ben sözümün arkasındayım. Kendi iradenle çıkman lazım. Bu tip seçimlerde hiç kimseden icazet almayacaksın. 23 gün kala seçime çıkmak Beşiktaş'a saygısızlıktır.'
'İKİNCİ BAŞKAN HÜSEYİN YÜCEL'
'Çok güzel bir şey oldu bugün Beşiktaşlılar bunu bilsinler. Beşiktaş'ın çok sevdiği bir insan beni aradı 'Sizi ziyaret edebilir miyim? dedi. Tabii dedim buraya gelmeden buluştuk. Bu arkadaş sevilen bir arkadaş, yiğit bir arkadaş. Geldi dedi ki 'Ben karar verdim, sizle birlikteyim' müthiş bir sponsorluk paketi açıkladı bana. Ayağa kalktım alnından öptüm. 3 Aralık akşamı bu kulübün ikinci başkanı sen olacaksın dedim. 'Beşiktaş akademiyi kuruyoruz yılda 2 milyon euro 5 yıllığına bütün parayı ben veriyorum' dedi. İki 'Yapılacak salonun sponsorsuzluğunu alıyorum' dedi. Bu kişi Bahçeşehir Okulları Başkanı Hüseyin Yücel'
'YİNE TOPA GİRİYORLAR!'
'Yine topa giriyorlar. Artık kenara çekilin. Camia sizi istemiyor. Müdahale etmeyin topa. Maç oynanıyor artık. Karışmayın bu işlere. Bilmiyorsunuz bir de. Bilmedikleri hayali projeleri satmaya çalışıyorlar. Bunları yapmasınlar. Ellerindeki projeyi götürüyorlar adaya diyorlar ki biz bir proje yaptık bunu al diyorlar. Kendi projelerine sahip çıkamıyorlar. Maç oynanırken sahaya seyirci atlar ya. Bu yönetim o seyirci durumuna düşmesin. Bıraksınlar maç oynansın.'
'AHMET NUR ÇEBİ SUSSUN'
Ahmet Nur Çebi röportajında 'bu paralar nerede meselesi benden çıkmadı' dedi. Sizin çok yakınınızdaki birinin kendisine söylediğini söyledi. Bu slogan sizin ekibinizden mi?'
'Ahmet Nur Çebi artık vazgeçsin, sussun. Şu anda finale gidiyoruz o artık elendi. Finale geldi iş. Finalde artık kenara çekilsin. Bunlara cevap vermiyorum. Bunlar yanlış şeyler.'
'OFİSİNE DAVET EDEMEZSİN'
'Ben kimsenin ofisine toplantıya gitmem. Beşiktaş'ın çatısı altında olacak her toplantıya icabet ederim. Rahat dursun herkes. Bu işlere müdahale etmesinler. Seçimi yönlendirmeye kalkmasınlar.'
'Divan başkanı seçimi yönlendirmeye mi kalktı diyorsunuz'
'Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen beni ofisine davet edemezsin. Sosyal olarak edebilirsin. Beşiktaş başkan adayını kulübün dışında hiçbir yere davet edemezsin. Ben kimsenin ofisine gitmem. Demokrasi var artık. Beşiktaş'ın tabanı bu değişimi istiyor. Müdahale etmeyin. Bir yandan yönetim kurulu istifa etmiyor her dakika müdahale ediyor'
'PARALI GELENLER NE OLDU?'
'Serdal Adalı, 'Bahsettiği parayı divana teminat mektubu olarak versin, ben adaylıktan çekileyim' dedi'
'Böyle şeyler... Sen kendi paranla mı idarecilik yaptın? Come to Beşiktaş nasıl oldu? Paralı gelenler ne yaptı? Bu marka o kadar büyük teminat ki, projendir teminat. Beşiktaş projesine parayı bulur. Nasıl geldi Hüseyin Yücel şimdi? Teminat mektubuyla mı geldi? Nasıl geldi parası, itibara geldi. Bunlar doğru söylemler değil'
'STADYUM MALİYETİ BİZE AİT'
Stadın mimarı, sizin stadyum projenizle ilgili bir takım itirazla dile getirdi.
'O itirazları, o dile getirmedi. Siz gidip bana sansür uygulayan bir gazeteyle röportaj yaptıyorsunuz. Bu işin matematiğini bilenler var. Ben mimarla konuştum. Değerli bir insan, Beşiktaş'a değerli bir stadyum kazandırmıştır. Mimar yapılamaz demiyor, 25 milyon euro maliyet diyor. O bize ait ya. Sponsorumuz var.'
FUTBOL ŞUBESİ
'Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar birlikte çalışacaklar. Onların arkasına kimse giremez. Transfer konusunda onlar isimleri getirecekler. Biz gidip görüşeceğiz.'