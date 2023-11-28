8 / 12



'AHMET NUR ÇEBİ SUSSUN'





Ahmet Nur Çebi röportajında 'bu paralar nerede meselesi benden çıkmadı' dedi. Sizin çok yakınınızdaki birinin kendisine söylediğini söyledi. Bu slogan sizin ekibinizden mi?'

'Ahmet Nur Çebi artık vazgeçsin, sussun. Şu anda finale gidiyoruz o artık elendi. Finale geldi iş. Finalde artık kenara çekilsin. Bunlara cevap vermiyorum. Bunlar yanlış şeyler.'