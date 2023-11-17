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'HEP BİRLİKTE ÖZÜMÜZE DÖNELİM'





'Bu seçim Beşiktaş için köprüden önceki son çıkıştır. Bu kulübe yapılan üyeler kontrolsüz bir şekilde üye yapılmıştır. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bazı yöneticilerin neler yaptığını biliyoruz. Bazı yönetici arkadaşlar, hem üye kaydını hem de tek derdi Beşiktaş olan Beşiktaş derneklerini suistimal ederek oylarını pazarlamaktadır. Bu oyları kimse pazarlayamaz. Gelin Beşiktaş'a sahip çıkın. Her oyunuz kıymetlidir. Beşiktaş'a kimse plazalardan oyunu kime vereceğini dikte edemez! Gelin hep birlikte özümüze dönelim. Ben haklıdan yanayım ve haklının yanında olacağım.'