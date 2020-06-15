6 / 13



'Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak ile görüştünüz mü?' sorusuna da yanıt veren Hasan Kartal 'Geçen seneki maçı göz önüne getirdiğiniz zaman hak edilmiş bir maçtı. Muslera'ya çok üzüldüm. Bu futboldur, futbolda fazla gerginliğe gerek yok ama geçen sene o maçta gerginlik yaşamıştık. Onları unuttuk. Güzel bir galibiyet aldık, inşallah böyle devam eder. Fatih Terim ya da Abdurrahim Albayrak ile görüşmedik. Fatih Hoca ile bir muhabbetim yok ama geçmişte ben tribünde Galatasaray maçını yalnız izlemiştim, hiçbir Galatasaraylı yönetici yanıma gelmemişti. Herhalde bir kırgınlıkları var, benim kırgınlığım var.' dedi.