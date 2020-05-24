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  • Hasan Şaş'ın yerine Hollandalı yıldız geliyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcısı

Hasan Şaş'ın yerine Hollandalı yıldız geliyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcısı

Hasan Şaş'ın yerine Hollandalı yıldız geliyor! İşte Fatih Terim'in yeni yardımcısı
24 Mayıs 2020 Pazar

Galatasaray'da Hasan Şaş'ın ayrılığı ile boşalan yardımcı antrenör koltuğu için sürpriz bir isim ortaya atıldı. Galatasaray'ın eski Hollandalı yıldızı Terim'in yeni yardımcısı oluyor.

<p>Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.</p>
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Galatasaray'da Hasan Şaş'ın istifasının ardından yeni yardımcı antrenörün kim olacağı merak konusu olmuştu.

<p>Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.</p>
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Hasan Şaş'ın istifasının ardından Fatih Terim'in teknik ekibine Galatasaray'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.

<p>Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.</p>
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Bu koltuk için Albert Riera ve Johan Elmander'in ismi ön plana çıkmıştı.

<p>Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.<br></p>
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Son olarak ise Mario Jardel'in ismi de Fatih Terim'in yardımcısı olarak anılmıştı.

<p><b>O İSİM WESLEY SNEİJDER</b><br></p>
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O İSİM WESLEY SNEİJDER

<p><b>'SNEIJDER HAZIR'</b><br></p>
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'SNEIJDER HAZIR'

<p>Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. <br></p>
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Hollanda basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. 

<p>RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.<br></p>
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RTL Nieuws'in haberine göre Wesley Sneijder, daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

<p>Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.<br></p>
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Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta Hollanda'dan teklif de almıştı.

<p>Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.<br></p>
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Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.

<p>Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.<br></p>
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Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

<p>Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.</p>
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Wesley Sneijder, verdiği röportajlarda Fatih Terim için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

<p>Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti.</p>
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Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında Galatasaray formasını giymişti.

<p>Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.</p>
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Sneijder, Süper Lig'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.

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