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Ve takımın ikinci kaptan Muslera, Fransa dönüşünde hem yöneticilere hem de teknik heyete birçok oyuncunun Hasan Hoca’nın yaklaşımına, imza attığı bu olaydan ötürü tepki gösterdiklerini ancak arkadaşlarını frenlediğini uygun dille anlatır.