2 / 40



Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.