İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Ekim 2025 Salı / 7 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9651
  • EURO
    48,9301
  • ALTIN
    5340.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Sındırgı 6.1'le sarsıldı! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı 6.1'le sarsıldı! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı

Sındırgı 6.1'le sarsıldı! Hasarın boyutu gün ağarınca ortaya çıktı
28 Ekim 2025 Salı

Balıkesir Sındırgı ilçesine meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki deprem yıkıma neden oldu. Yıkılan binalar sabahın ilk ışıklarıyla görüntülendi.

<p>Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu hasar ve yıkım havadan görüntülendi.</p>
1
/
40

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki depremin oluşturduğu hasar ve yıkım havadan görüntülendi.

<p>Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.</p>
2
/
40

Balıkesir'in yanı sıra İzmir, Bursa, İstanbul, Tekirdağ, Kocaeli ve Sakarya gibi Marmara ve Ege bölgelerindeki birçok ilde hissedilen depremin merkez üssü Sındırgı'da sarsıntının neden olduğu hasarın giderilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

<p>Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, depremin hemen ardından başlattığı hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırdı.</p>
3
/
40

Gece boyunca etkili olan sağanağa rağmen ekipler, depremin hemen ardından başlattığı hasar tespiti ve yardım çalışmalarını sabahın ilk ışıklarıyla yoğunlaştırdı.

<p>Havanın aydınlanmasıyla depremin ilçede oluşturduğu hasar, AA ekiplerince dronla görüntülendi.</p>
4
/
40

Havanın aydınlanmasıyla depremin ilçede oluşturduğu hasar, AA ekiplerince dronla görüntülendi.

<p>Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkılırken bir araç molazların altında kaldı.</p>
5
/
40

Deprem nedeniyle Cumhuriyet Meydanı etrafında bulunan 2 bina tamamen yıkılırken bir araç molazların altında kaldı.

<p>Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor. </p>
6
/
40

Ekiplerin enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmaları sürerken, ilçede yaşayanların ihtiyaçları karşılanıyor.

7
/
40

8
/
40

9
/
40

10
/
40

11
/
40

12
/
40

13
/
40

14
/
40

15
/
40

16
/
40

17
/
40

18
/
40

19
/
40

20
/
40

21
/
40

22
/
40

23
/
40

24
/
40

25
/
40

26
/
40

27
/
40

28
/
40

29
/
40

30
/
40

31
/
40

32
/
40

33
/
40

34
/
40

35
/
40

36
/
40

37
/
40

38
/
40

39
/
40

40
/
40

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.