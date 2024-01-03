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Hasarlı yardım uçağı yıllar sonra havalimanından taşındı

Hasarlı yardım uçağı yıllar sonra havalimanından taşındı
3 Ocak 2024 Çarşamba

Van'da 2011'de meydana gelen depremde Gürcistan'dan yardım malzemesi getiren ancak Erzurum Havalimanı'nda apronda geçirdiği kazada kokpiti hasar gördüğü için yıllardır havalanamayan uçak, parçalara ayrılarak havalimanı dışına taşındı.

<p>Depremin ardından birçok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan 2011'de 'hava köprüsü' kuruldu.</p>
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Depremin ardından birçok ülkeden depremzedeler için gönderilen yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için kente en yakın havalimanının bulunduğu Erzurum'dan 2011'de 'hava köprüsü' kuruldu.

<p>Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait 'Ilyushing Il-76TD' tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.</p>
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Gürcistan'dan da 30 Ekim 2011'de çadır yüküyle havalanan ve gece saatlerinde Erzurum Havaalanı'na inen SKY Georgia Airlines firmasına ait 'Ilyushing Il-76TD' tipi nakliye uçağı, yükünü boşaltmasının ardından parka çekilirken aprondaki Kırgızistan uçağının kanadına çarptı.

<p>Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.</p>
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Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

<p>Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.</p>
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Uçak, kaza nedeniyle kokpit bölümünde oluşan hasarın onarılması ve Gürcistan'a gönderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması amacıyla havalimanındaki parka çekildi.

<p>O tarihten bu yana parka çekildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan hava aracından, yardım uçağı olması nedeniyle park ücreti de alınmadı.</p>
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O tarihten bu yana parka çekildiği noktada bekletilen ve hasarı onarılmayan hava aracından, yardım uçağı olması nedeniyle park ücreti de alınmadı.

<p>Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce havalimanı apronunda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle satıldı.</p>
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce havalimanı apronunda bulunan ve hurdaya ayrılan uçak, ihaleyle satıldı.

<p>Parçalara ayrılan uçak tır yardımıyla havalimanı dışındaki boş bir araziye taşındı.</p>
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Parçalara ayrılan uçak tır yardımıyla havalimanı dışındaki boş bir araziye taşındı.

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