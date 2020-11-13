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  • Hattrick yaptı Milli Takım'ı 90+3'te ipten aldı! Halil Dervişoğlu Avusturya'yı tek başına yıktı

Hattrick yaptı Milli Takım'ı 90+3'te ipten aldı! Halil Dervişoğlu Avusturya'yı tek başına yıktı

Hattrick yaptı Milli Takım'ı 90+3'te ipten aldı! Halil Dervişoğlu Avusturya'yı tek başına yıktı
13 Kasım 2020 Cuma

U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Türkiye, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Avusturya ile karşılaştı.

<p>Türkiye Ümit Milli Takımı U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarında Avusturya'yı 3-2 yenmeyi başardı. </p>
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Türkiye Ümit Milli Takımı U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarında Avusturya'yı 3-2 yenmeyi başardı. 

<p>Milliler; Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Ayberk, Erkan, Ali Akman, Ömer Faruk, Güven, Halil İbrahim. 11'iyle sahaya çıktı. </p>
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Milliler; Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Ayberk, Erkan, Ali Akman, Ömer Faruk, Güven, Halil İbrahim. 11'iyle sahaya çıktı. 

<p>Mücadeleye Halil Dervişoğlu performansıyla damga vurdu. </p>
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Mücadeleye Halil Dervişoğlu performansıyla damga vurdu. 

<p>Maçta hat-trick yapan Dervişoğlu 90+2. dakikada attığı golle maçın 3-2 kazanılmasında başrol oynadı. </p>
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Maçta hat-trick yapan Dervişoğlu 90+2. dakikada attığı golle maçın 3-2 kazanılmasında başrol oynadı. 

<p>Halil Dervişoğlu Türkiye'nin gollerini 65., 81. ve 90+2. dakikalarda  kaydetti. <br></p>
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Halil Dervişoğlu Türkiye'nin gollerini 65., 81. ve 90+2. dakikalarda  kaydetti. 

<p>Avusturya'nın gollerini 36. dakikada K. Arase ve 90. dakikada Wolf attı.</p>
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Avusturya'nın gollerini 36. dakikada K. Arase ve 90. dakikada Wolf attı.

<p>Bu sonuçla Türkiye puanını 10 yaptı ve grupta 4. sırada yer aldı. </p>
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Bu sonuçla Türkiye puanını 10 yaptı ve grupta 4. sırada yer aldı. 

<p>Avusturya ise 15 puanla 2. sırada kaldı.</p>
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Avusturya ise 15 puanla 2. sırada kaldı.

<p>Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım'da gol sayısını 6'ya çıkardı. </p>
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Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım'da gol sayısını 6'ya çıkardı. 

<p>Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. </p>
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Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu. 

<p>Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-yıldızlı formayı taşıdı.</p><p><br></p>
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Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-yıldızlı formayı taşıdı.


<p>Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10'uncu maçında 17 Kasım’da Samsun’da Kosova'yı konuk edecek.</p>
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Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10'uncu maçında 17 Kasım’da Samsun’da Kosova'yı konuk edecek.

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