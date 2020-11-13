Türkiye Ümit Milli Takımı U21 Avrupa Şampiyonası Eleme Grup maçlarında Avusturya'yı 3-2 yenmeyi başardı.
Milliler; Ersin, Bünyamin, Rıdvan, Hüseyin, Ravil, Ayberk, Erkan, Ali Akman, Ömer Faruk, Güven, Halil İbrahim. 11'iyle sahaya çıktı.
Mücadeleye Halil Dervişoğlu performansıyla damga vurdu.
Maçta hat-trick yapan Dervişoğlu 90+2. dakikada attığı golle maçın 3-2 kazanılmasında başrol oynadı.
Halil Dervişoğlu Türkiye'nin gollerini 65., 81. ve 90+2. dakikalarda kaydetti.
Avusturya'nın gollerini 36. dakikada K. Arase ve 90. dakikada Wolf attı.
Bu sonuçla Türkiye puanını 10 yaptı ve grupta 4. sırada yer aldı.
Avusturya ise 15 puanla 2. sırada kaldı.
Halil İbrahim Dervişoğlu, yaptığı hat-trick ile Ümit Milli Takım'da gol sayısını 6'ya çıkardı.
Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren İrfan Can Eğribayat ilk kez Ümit Milli Takım formasını giymiş oldu.
Berkan İsmail Kutlu ve Serkan Asan da ikinci kez Ay-yıldızlı formayı taşıdı.
Ümit Milliler, bu sonuçla puanını 10'a yükseltti. Ay-yıldızlılar gruptaki 10'uncu maçında 17 Kasım’da Samsun’da Kosova'yı konuk edecek.