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Kazı Başkanı Prof. Dr. Andreas Schachner, AA muhabirine, testerenin önemli bir tarihi bulgu olduğunu söyledi.

Kazı alanında Galat dönemine ait testere bulunmasının ilginç olduğunu belirten Schachner, 'Bu testere kazı alanında Galat dönemine ait binada bulundu. Bu binanın kullanımı yaklaşık 2 bin 250 yıl öncesine tekabül ediyor. Normalde bu döneme ait testere bulunması çok ilginç bir şey. Biraz araştırma yaptık, çok fazla örneği yok. Daha sonraki Roma dönemlerine ait birkaç tane örnek tespit edebildik ama milattan önce 3'üncü yüzyıla ait bir testere en azından Anadolu'da henüz görülmemiş.' dedi.

Testerenin yalnızca demir kısmının kaldığını dile getiren Schachner, 'Testerenin iki kenarındaki deliklerden anladığımız kadarıyla üzerinden yarım daire şeklinde tutamaç olduğunu düşünüyoruz. Böylece dönemin marangozu, ahşaptan tutup hareket ettirerek testereyi kullanmış olabilir.' diye konuştu.