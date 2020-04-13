Aselsan tarafından geliştirilen Hava Savunma Top Sistemli Korkut ve Parçacıklı Mühimmat ATOM, hava unsunralrının korkulu rüyası oluyor.
Korkut Sistemi ordumuzun ihtiyaçları dahilinde, mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiş; Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’dir.
1 Korkut Sistemi 4 adet mobilize platformun birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar; 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ‘dır.
Tek bir Korkut Komuta Kontrol Aracı sayesinde, 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü sağlanabilmektedir.
ASELSAN ATOM
ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır.
Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmekte.
ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmekte.
Korkut KKA Genel Özellikleri
Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası
3-Boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibi
Üst komuta kontrol unsuru ile hava resmi paylaşımı
Üst komuta kontrol unsurundan angajman emirlerinin alınması
Gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması
Hava savunma silahlarının üst komuta kontrolü
Dost/Bilinmeyen Ayrımı için IFF
3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği
Yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme
Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim
Entegre IFF Sistemi
Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir komuta kontrol fonksiyon ve arayüzleri
Korkut SSA Genel Özellikleri
Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası
Stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabilme
Otomatik mühimmat besleme ve seçme
Üst komuta kontrol unsuru ile koordineli kullanım
Atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi
Elektro optik algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi
Gelişmiş atış kontrol algoritmaları ile etkin hava savunma
35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)
Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi
İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)
Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası
Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon
Gelişmiş atış kontrol algoritmaları
Üretici: ASELSAN Platform Araç Üreticisi: FNSS