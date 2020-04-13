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Hava unsurlarının korkulu rüyası: Yerli Korkut ve ATOM!

Hava unsurlarının korkulu rüyası: Yerli Korkut ve ATOM!
13 Nisan 2020 Pazartesi

Hava unsurlarının korkulu rüyası: Yerli Korkut ve ATOM / star.com.tr

<p>Aselsan tarafından geliştirilen Hava Savunma Top Sistemli Korkut ve Parçacıklı Mühimmat ATOM, hava unsunralrının korkulu rüyası oluyor.</p>
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Aselsan tarafından geliştirilen Hava Savunma Top Sistemli Korkut ve Parçacıklı Mühimmat ATOM, hava unsunralrının korkulu rüyası oluyor.

<p>Korkut Sistemi ordumuzun ihtiyaçları dahilinde, mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiş; Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’dir. </p>
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Korkut Sistemi ordumuzun ihtiyaçları dahilinde, mekanize birliklerin ve hareketli unsurların hava savunmasını etkin bir şekilde gerçekleştirmek için geliştirilmiş; Kundağı Motorlu Namlulu Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi’dir. 

<p>1 Korkut Sistemi 4 adet mobilize platformun birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar; 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ‘dır.</p>
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1 Korkut Sistemi 4 adet mobilize platformun birleşmesinden oluşmaktadır. Bunlar; 1 adet Komuta Kontrol Aracı (KKA) ve 3 adet Silah Sistem Aracı (SSA) ‘dır.

<p>Tek bir Korkut Komuta Kontrol Aracı sayesinde, 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü sağlanabilmektedir.</p>
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Tek bir Korkut Komuta Kontrol Aracı sayesinde, 3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü sağlanabilmektedir.

<p>ASELSAN ATOM</p>
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ASELSAN ATOM

<p>ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır. </p>
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ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat ASELSAN tarafından geliştirilmiş dip tapalı akıllı mühimmattır. 

<p>Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmekte.</p>
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Parçacıklı Mühimmat ile birlikte kullanıldığında, namlulu silahların etkinliği önemli ölçüde artmakta, söz konusu silahlar küçük ve hızlı hedeflere karşı etkinlik sağlayabilmekte.

<p>ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmekte.</p>
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ATOM 35 mm Parçacıklı Mühimmat hassas zaman sayma ve ölçülen mühimmat çıkış hızına göre düzeltmeli zaman programlama yetenekleri sayesinde yüksek vuruş hassasiyetini yakalayabilmekte.

<p>Korkut KKA Genel Özellikleri</p>
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Korkut KKA Genel Özellikleri

<p>Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası<br></p><p>3-Boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibi<br></p><p>Üst komuta kontrol unsuru ile hava resmi paylaşımı</p>
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Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası

3-Boyutlu arama radarı ile hedef tespit ve takibi

Üst komuta kontrol unsuru ile hava resmi paylaşımı

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Üst komuta kontrol unsurundan angajman emirlerinin alınması</span><span style='font-size: 1.2rem;'><br></span></p><p>Gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması<br></p><p>Hava savunma silahlarının üst komuta kontrolü</p><p>Dost/Bilinmeyen Ayrımı için IFF</p>
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Üst komuta kontrol unsurundan angajman emirlerinin alınması

Gelişmiş tehdit değerlendirme ve silah tahsis algoritması

Hava savunma silahlarının üst komuta kontrolü

Dost/Bilinmeyen Ayrımı için IFF

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği</span><span style='font-size: 1.2rem;'><br></span></p><p>Yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme<br></p><p>Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim</p>
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3 adet KORKUT Silah Sistemi Aracı’nın komuta kontrolünü üstlenme yeteneği

Yerel hava resmini oluşturarak tehdit değerlendirme ve silah tahsis işlemlerini gerçekleştirme

Üst seviye komuta kontrol unsurları ile koordinasyon halinde işletim

<p><span style='font-size: 1.2rem;'>Entegre IFF Sistemi</span><span style='font-size: 1.2rem;'><br></span></p><p>Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir komuta kontrol fonksiyon ve arayüzleri<br></p><p><br></p>
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Entegre IFF Sistemi

Farklı ihtiyaçlara göre uyarlanabilir komuta kontrol fonksiyon ve arayüzleri


<p>Korkut SSA Genel Özellikleri</p><p><br></p>
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Korkut SSA Genel Özellikleri


<p>Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası<br><span style='font-size: 1.2rem;'>Stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabilme</span><span style='font-size: 1.2rem;'><br></span></p><p>Otomatik mühimmat besleme ve seçme<br></p><p>Üst komuta kontrol unsuru ile koordineli kullanım</p>
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Zırhlı mekanize birlikler ile müşterek görev icrası
Stabilize silah kulesi ile hareket halinde atış yapabilme

Otomatik mühimmat besleme ve seçme

Üst komuta kontrol unsuru ile koordineli kullanım

<p>Atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi<br></p><p>Elektro optik algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi<br></p><p>Gelişmiş atış kontrol algoritmaları ile etkin hava savunma</p>
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Atış kontrol radarı ile otomatik hedef takibi

Elektro optik algılayıcılar ile hedef tespit ve takibi

Gelişmiş atış kontrol algoritmaları ile etkin hava savunma

<p>35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)</p>
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35 mm KDC-02 tipi çift namlulu silah sistemi ile yüksek ateş gücü (1100 atım / dakika)

<p> Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi</p>
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 Atış Kontrol Radarı ve E/O algılayıcıları barındıran Entegre Takip Platformu ile hassas hedef takibi

<p>İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)</p>
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İki farklı tipte mühimmatın aynı anda yüklenmesine ve tercih edilen mühimmatın istenen anda seçilerek atılmasına olanak tanıyan Otomatik Şeritsiz Mühimmat Besleme Mekanizması (OŞMBM)

<p>Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası</p>
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Parçacıklı Mühimmat kullanımı ile hava savunma görevinin sabit/ döner kanat uçaklara, havadan yere füzelere, seyir füzelerine ve insansız hava araçlarına karşı etkili şekilde icrası

<p>Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon<br></p><p>Gelişmiş atış kontrol algoritmaları<br></p><p>Üretici: ASELSAN Platform Araç Üreticisi: FNSS</p>
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Üst seviye komuta kontrolü koordinasyonunda operasyon

Gelişmiş atış kontrol algoritmaları

Üretici: ASELSAN Platform Araç Üreticisi: FNSS

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