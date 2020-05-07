İSTANBUL 16°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,1497
  • EURO
    7,7226
  • ALTIN
    390.392
  • BIST100
    98861.1

Havadan görüntülenen Fenerbahçe'nin idmanında sürpriz isim

Havadan görüntülenen Fenerbahçe'nin idmanında sürpriz isim
07 Mayıs 2020 Perşembe

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. Sarı lacivertli takımın çalışması havadan görüntülenirken, kadro dışı bırakılan Alper Potuk'un da idmanda yer aldığı öğrenildi.

<p>Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. </p>
1
/
14

Fenerbahçe, Can Bartu Tesisleri'ndeki çalışmalarını 1 günlük aranın ardından bugün sürdürdü. 

<p>Sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafelerini koruyarak, 4'erli gruplar halinde, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık testine girdi. </p>
2
/
14

Sarı-lacivertli futbolcular, sosyal mesafelerini koruyarak, 4'erli gruplar halinde, ısınma hareketlerinin ardından dayanıklılık testine girdi. 

<p>Futbolcular çalışmalarını, aerobik koşuyla tamamladı. </p>
3
/
14

Futbolcular çalışmalarını, aerobik koşuyla tamamladı. 

<p>Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler.</p>
4
/
14

Futbolcular Samandıra'da yaptıkları antrenmanlarda sahanın farklı alanlarını kullanırken, tesislerde de farklı soyunma odalarını tercih ettiler.

<p>Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. </p>
5
/
14

Birçok futbolcu evden araçlarıyla hazır gelip, idmanını yapıp tekrar evine döndü. 

<p>Antrenmandan başlamadan önce kullanılacak toplar ve malzemelerin yine dezenfekte edildikleri de görüldü.</p>
6
/
14

Antrenmandan başlamadan önce kullanılacak toplar ve malzemelerin yine dezenfekte edildikleri de görüldü.

<p>ALPER POTUK DA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ</p><p><br></p><p>Öte yandan affedilen Alper Potuk'un da TFF listesinde olmamasına rağmen, çalışmalarını takımla birlikte sürdürdüğü görüldü.</p>
7
/
14

ALPER POTUK DA TAKIMLA BİRLİKTE ÇALIŞMALARA DEVAM ETTİ


Öte yandan affedilen Alper Potuk'un da TFF listesinde olmamasına rağmen, çalışmalarını takımla birlikte sürdürdüğü görüldü.

<p>Bu arada Fenerbahçe'nin bugünkü çalışması havadan görüntülendi.</p>
8
/
14

Bu arada Fenerbahçe'nin bugünkü çalışması havadan görüntülendi.

9
/
14

10
/
14

11
/
14

12
/
14

13
/
14

14
/
14

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.