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Havaların ısınmasıyla 'kırkma' mesaisi başladı

Havaların ısınmasıyla 'kırkma' mesaisi başladı
21 Mayıs 2020 Perşembe

Toros Dağlarının eteklerinde yaz sezonu hazırlıklarını tamamlayan besicilerin, havaların ısınmasıyla hayvanlarını kırkma mesaisi sürüyor.

<p>Koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için mesai yapan besiciler, kırkma işleminden elde ettikleri yünleri ya satıyor ya da kişisel ihtiyaçları için kullanıyorlar.</p>
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Koyunların serinlemesi ve besicilikten alınan verimin artırılması için mesai yapan besiciler, kırkma işleminden elde ettikleri yünleri ya satıyor ya da kişisel ihtiyaçları için kullanıyorlar.

<p>Küçükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, koyunların sıcaklardan etkilenmemesi, et ve sütlerinin artması amacıyla yünlerini kırkmaya başladıklarını söyledi.</p>
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Küçükbaş hayvan üreticisi Hüseyin Düzgün, AA muhabirine, koyunların sıcaklardan etkilenmemesi, et ve sütlerinin artması amacıyla yünlerini kırkmaya başladıklarını söyledi.

<p>Düzgün, elde edilen yünlerden yastık, yorgan ve minder yaptıklarını belirtti.</p>
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Düzgün, elde edilen yünlerden yastık, yorgan ve minder yaptıklarını belirtti.

<p>Çukurova'nın yakıcı sıcağı nedeniyle kırma işleminin çok önemli olduğunu dile getiren Düzgün,</p>
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Çukurova'nın yakıcı sıcağı nedeniyle kırma işleminin çok önemli olduğunu dile getiren Düzgün,

<p>'Bu sayede yaylaya çıkan hayvan, sıcak ve güneşten daha az etkilenir. Rahat eden hayvanın eti de sütü de güzel olur. Kırktığımız yünlerden kadınlarımız iyisini alır kötüsünü atar. İyi yünleri önce yıkar sonra kuruturlar. Kuruyan yünleri pamuk gibi olana kadar ayıklarlar. Daha sonra da bunlardan yorgan, yastık yapılır.' ifadesini kullandı.</p>
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'Bu sayede yaylaya çıkan hayvan, sıcak ve güneşten daha az etkilenir. Rahat eden hayvanın eti de sütü de güzel olur. Kırktığımız yünlerden kadınlarımız iyisini alır kötüsünü atar. İyi yünleri önce yıkar sonra kuruturlar. Kuruyan yünleri pamuk gibi olana kadar ayıklarlar. Daha sonra da bunlardan yorgan, yastık yapılır.' ifadesini kullandı.

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