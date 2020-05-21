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'Bu sayede yaylaya çıkan hayvan, sıcak ve güneşten daha az etkilenir. Rahat eden hayvanın eti de sütü de güzel olur. Kırktığımız yünlerden kadınlarımız iyisini alır kötüsünü atar. İyi yünleri önce yıkar sonra kuruturlar. Kuruyan yünleri pamuk gibi olana kadar ayıklarlar. Daha sonra da bunlardan yorgan, yastık yapılır.' ifadesini kullandı.