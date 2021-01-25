Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe, Kayserispor'u konuk etti. Ülker Stadyumu'nda oynanan karşılaşmadan 3-0 galip ayrılan Fenerbahçe, sezonun ilk yarısını, 42 puanla 2. sırada tamamladı. Usta yorumcu Rıdvan Dilmen, 90 dakikayı NTV ekranlarında yayınlanan %100 Futbol programında değerlendirdi.
Rıdvan Dilmen'in yorumları şu şekilde:
'Kayserispor'un en iyi oyuncusu genç kaleci Doğan. Fenerbahçe hızlı ve iyi bir oyun oynuyor ama 3. bölgeye geldikleri zaman daha sakin olmaları lazım.
Pelkas, kazanılan maçta 60'tan sonra sarı kart görüyor. Pelkas'a dair bu çok önemli. Oyuna dair inanılmaz bir arzusu var oyuncunun.
Szalai, 1.92 boyunda 23 yaşında bir oyuncu için iyi bir eğitim aldığını bu maç gösteriyor. Attila'nın günümüzde futbolunda aranan bir stoper tipi olduğu söylenebilir. Szalai'nin en önemli özelliği ters topları harika atıyor. 4'te 3 harika toplar attı.
55 ile 57 arasında bir sekans vardı. Fenerbahçe neredeyse iki dakikaya yakın rakibe top bırakmadı. Pozisyon rakip topa hiç değemeden şutla sona erdi. Bugün Fenerbahçe daha farklı da kazanabilirdi.
Pelkas, Thiam, Samatta toplam 12 gol attı. Kuyt, Emenike, Sow üçlüsü gibi oldular. Bu oyuncular belki 10'da 8'lik değiller ama bugün mesela 3 golde de adları var.
Pazar günü Beşiktaş karşısında, Trabzonspor kazanırsa 4 takım arasında bir yarış olur. Beşiktaş kazanırsa 3 takım arasında bir yarış olur. Pazar gününden itibaren kopmalar artık belli olur ve tepedekiler kalanlardan net şekilde ayrılır.
Ben Göksel Bey'le görüştüm. Fenerbahçe Cuma günü İrfan Can için yazılı olarak bir görüşme talebinde bulunmuş. Bütün bu durum kime yarıyor, Başakşehir'e yarıyor. Oyuncunun bu süreçte değeri yükseliyor. Galatasaray da Fenerbahçe de en azından görüşmelerde bulundular oyuncu için.
SOSA HAYAL KIRIKLIĞI
Fenerbahçe'de Sosa konusunda hayal kırıklığı var. Benim beklentilerimin çok çok altında kaldı. Erol Hoca benim tahminimden daha iyi gidiyor. Sosa konusunda kafasında futbol yoksa, hocanın da kafasından çıkar. Gustavo, Ozan, Mert Hakan bütün bu isimlerin arkasında şu anda.
Fenerbahçe artık sağ stoper bakacak. Szalai'yi savunma noktasında çok göremedik, Kayserispor fazla sınayamadı. Ama oyuncunun al-verlerini, boşa çıkmalarını çok beğendim.
EROL BULUT MAHCUP ETTİ
Erol Bulut, 20 maç sonunda baktığımızda puan olarak beni mahcup etti. Bugün olağanüstü olsa da genel olarak oyun için aynısını söyleyemem. Yine de Beşiktaş maçını kazanmış olsaydı bugün 4 puan önünde lider olacaktı.
'İRFAN CAN KAHVECİ MARSİLYA'YA GİTMEK İSTİYOR'
Transferin gözde ismi İrfan Can Kahveci ile ilgili konuşan Dilmen, yıldız oyuncunun Ligue 1 ekiplerinden Marsilya'ya yakın olduğunu vurguladı, 'Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci için Göksel Bey ile görüşme talep etmiş. Bu teklif geldiği için İrfan Can'ın fiyatı artacak. Göksel Bey'den izin aldığım için söyleyeyim. Marsilya bu transferde çok önde. İrfan Can da Marsilya'ya gitmek istiyor.' diye konuştu.