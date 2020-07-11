Menajer Ali Polat, Galatasaray'da Fatih Terim'in yardımcısı olan Ümit Davala'nın Süper Lig ekibiyle anlaştığını açıkladı.
Menajer Ali Polat, Ümit Davala ile ilgili flaş iddiayı ortaya attı.
Radyospor'a açıklamalarda bulunan Polat, 46 yaşındaki antrenörün Süper Lig ekibiyle anlaştığını ileri sürdü.
'ALANYASPOR'UN TEKNİK DİREKTÖRÜ OLACAK'
İşte Polat'ın açıklamaları:
'Ümit Davala aynı zamanda gurbetçi, bizim bulunduğumuz Mannheim bölgesine yakın. Ümit Davala Alanyaspor'un teknik direktörü olacak. Alanyaspor'a hayırlı olsun.
'TERİM'DEN YILLARCA İYİ EĞİTİM ALDI'
Ümit Davala yıllardan beri Fatih hocanın yanında çalıştı. Terim'in yanında iyi eğitim almıştır, iyi bir eğitim aldıktan sonra Ümit Davala da teknik direktörlük kariyerine adım atmak istiyor ve bence başarılı olur.
'DAVALA NEDEN ALANYA'YI TERCİH ETTİ BİLEMEM'
Türkiye'de menajerler çok önemli. Oyuncuları ve hocaları istedikleri yere yönlendirebiliyor. Ben artık pırıl pırıl genç hocaları istiyorum.'
'BULUT YÜZDE 100 F.BAHÇE İLE ANLAŞTI'
Menajer Ali Polat ayrıca Erol Bulut'un yüzde 100 Fenerbahçe ile anlaştığını iddia etti.
Polat, 'Erol Bulut, Fenerbahçe'ye hayırlı olsun. Tayfun Korkut'un da adı geçiyordu biliyorum ama Erol Bulut daha ağır bastı.
Çünkü Erol Bulut, Yeni Malatyaspor'da ve Alanyaspor'da başarılı sezonlar geçirdi. Dinamik ve çalışkan biri. Fenerbahçe taraftarlarına hayırlı olsun' şeklinde konuştu.