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BU NEDİR ARKADAŞ!'



Bari bir tarafı tecrübeli, olayları doğru görecek biri olsa. İkinci sarı yok, kırmızı yok, penaltı yok. Ben bunları pek dillendirmem. Bir tuzağı daha bertaraf etmek zorunda kaldık. Ondan dolayı da mutluyum. Bu kadar tartışılır pozisyonlar olmamalı. Net söylüyorum. Size penaltıdır, bana değildir, kırmızıdır, değildir. Bunlara itirazım yok. Bu nedir arkadaş!'