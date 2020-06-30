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Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok işyeri ve dükkan açıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla kafeler ve restoranlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana koronavirüs vaka sayıları azalırken maske kuralına uymayanlar nedeniyle vaka sayılarında Haziran ayında artış görüldü. İşte Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosu