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Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosu!

Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosu!
30 Haziran 2020 Salı

Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu her gün bakanlığın covid-19 sayfasında yayınlanıyor. Peki Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosunda vakaların gidişatı nasıl? Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte Haziran başı itibariyle normalleşme süreci başladı. Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosundaki değişimleri haberimizde derledik. İşte Sağlık Bakanlığı Haziran ayı gün gün koronavirüs tablosu vaka sayıları...

<p>Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Twitter hesabından güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Türkiye'nin Haziran ayı gün gün koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları haberimizde yer alıyor. İşte Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosunda son durum.</p>
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün Twitter hesabından güncel koronavirüs tablosunu yayınlıyor. Türkiye'nin Haziran ayı gün gün koronavirüs tablosuna göre vaka sayıları haberimizde yer alıyor. İşte Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosunda son durum.

<p>Türkiye'de Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını vatandaşların hayatını olumsuz şekilde etkiledi. Yaklaşık 3 ay süren kısıtlamalar ve izole yaşam biçiminin ardından 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı.</p>
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Türkiye'de Mart ayından bu yana devam eden koronavirüs salgını vatandaşların hayatını olumsuz şekilde etkiledi. Yaklaşık 3 ay süren kısıtlamalar ve izole yaşam biçiminin ardından 1 Haziran'da normalleşme süreci başladı.

<p>Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok işyeri ve dükkan açıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla kafeler ve restoranlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana koronavirüs vaka sayıları azalırken maske kuralına uymayanlar nedeniyle vaka sayılarında Haziran ayında artış görüldü. İşte Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosu</p>
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Koronavirüs vaka sayılarının azalmasıyla birlikte birçok işyeri ve dükkan açıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymak kaydıyla kafeler ve restoranlar da yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Mayıs başından bu yana koronavirüs vaka sayıları azalırken maske kuralına uymayanlar nedeniyle vaka sayılarında Haziran ayında artış görüldü. İşte Haziran ayı gün gün Türkiye koronavirüs tablosu

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