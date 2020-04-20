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Hemşire Şirin Dinler, 'Buradan halkıma sesleniyorum, şu bir aylık süreçte ben evlatlarımı hiç göremedim. Lütfen duyarlı olalım evden dışarı çıkmayalım' dedi.

Talya ise, 'Biz dışarı çıkmıyoruz, çünkü korona virüs var. Dedem ve nenem de dışarıya çıkmasın, yoksa bize de bulaştırırlar hasta oluruz. Annemi çok özledim. Hastalar çok olduğu için bizim yanımıza gelemiyor. Arkadaşlar dışarıda kalmayın, korona virüs olmayın' diye konuştu.