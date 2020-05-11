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'Zorlu süreçte gece gündüz demeden hastalarımıza şifa olmak adına eşimle omuz omuza mücadele içerisindeyiz. Bu mücadelenin bir parçası olmaktan mutluyuz. Çalıştığımız süre zarfında tulumlarımız her zaman üzerimizde ve diğer koruyucu ekipmanlarımızı giyerek hastalarımıza en iyi şekilde tedavilerini uyguluyoruz. Gün geçtikçe iyileşen hasta sayılarımızın artması, bu zorlu süreçte en büyük motivasyon kaynağımız oluyor. Bizler burada tüm mesai arkadaşlarımızla özveriyle çalışıyoruz. İyileşen ve hayata tutulan hastamızla beraber bizler de iyi oluyor ve huzurlu hissediyoruz. Yolun sonu aydınlık biliyoruz. Bu aydınlığın bizlerin emeğinde, hastalarımızın cesaretinde ve vatandaşlarımızın sabrında görüyoruz. Bu noktada en önemli iş aslında vatandaşlarımıza düşmektedir.'