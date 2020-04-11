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İyileşen hastalarını güler yüzlü şekilde yolcu etmenin, en büyük mutluluğu olduğunu söyleyen Doktor Merve Türker de en büyük endişesinin, 'enfekte olup göreve devam edememek' olduğunu aktardı.

Doktor Kerem Serdar Karaşahin, salgınla mücadelede, sağlık çalışanları olarak ellerinden gelenin fazlasını yaptıklarını vurguladı.

Acil servis çalışanları olarak sürekli alarm durumunda olduklarını anlatan Karaşahin, 'Eşim de bir sağlıkçı ve yoğun bakımda doktor olarak görev yapıyor. Bu yüzden ikimiz de eve gidiyoruz.' diye konuştu.

Paramedik Yavuz Türkben ise eşinin de hemşire olduğunu belirterek '9 yaşındaki çocuğumuz evde yalnız kalıyor.' dedi.

Bu sıkıntılı günlerin geçeceğine olan inancını dile getiren Türkben, 'Ülkece koronavirüsü yeneceğiz.' dedi.