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Meydana gelebilecek tüm olumsuz olaylar için tim üyelerinin en iyi şekilde hazırlandığını belirten Özgür, 'Ege bölgesinde 7 şehirdeki tüm iç sularda ve denizlerde kaybolanların bulunması ve delil aramaya yönelik faaliyet yürütüyoruz. Jandarma su altı timleri insanlar için bir umut. Biz insanlara umut olan bir görevi yapmaktan onur ve gururluyuz. İşimizi en iyi şekilde yapmak üzere eğitimlerimizi yapıyoruz.' dedi.