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Her maç final niteliğinde! Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor

Her maç final niteliğinde! Fenerbahçe'nin rakibi Sivasspor
22 Nisan 2024 Pazartesi

Fenerbahçe bu akşam deplasmanda Sivasspor'a konuk olacak. Sezon sonunda Süper Lig kupasını müzesine götürmek isteyen sarı lacivertli ekip için bu maçta final niteliği taşımakta. Ligin kaderini belirleyecek maç öncesi iki takımın istatistiklerini derledik. İşte o istatistikler...

<p>Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi öne çıkan 10 istatistik...</p>
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Süper Lig'in 33. hafta maçında Fenerbahçe, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. İşte maç öncesi öne çıkan 10 istatistik...

<p><b>SON 3 LİG MAÇINI KAYBETTİ</b></p><p>Fenerbahçe ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, üst üste 4+ mağlubiyet aldığı tek süreci Şubat 2009-Mayıs 2011 arasında yaşadı (5 maç).</p>
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SON 3 LİG MAÇINI KAYBETTİ

Fenerbahçe ile oynadığı son üç Süper Lig maçını kaybeden Sivasspor, üst üste 4+ mağlubiyet aldığı tek süreci Şubat 2009-Mayıs 2011 arasında yaşadı (5 maç).

<p><b>SİVAS DEPLASMANINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR</b></p><p>Sivasspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (1G 2B), bu deplasmandaki en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Mayıs 2015-Ekim 2018 arasında).</p>
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SİVAS DEPLASMANINDA 3 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sivasspor'a konuk olduğu son üç Süper Lig maçını kaybetmeyen Fenerbahçe (1G 2B), bu deplasmandaki en uzun serisini tekrarlamak istiyor (Mayıs 2015-Ekim 2018 arasında).

<p><b>SON İKİ MAÇI GOL YEMEDEN KAZANDI</b></p><p>Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan Sivasspor, üst üste 3+ galibiyet aldığı son süreci Kasım-Aralık 2021 arasında yaşadı (4 maç). Yiğidolar'ın kalesini gole kapatarak daha uzun bir seri yakaladığı son dönem de o sürecin ilk üç maçındaydı.</p>
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SON İKİ MAÇI GOL YEMEDEN KAZANDI

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol yemeden kazanan Sivasspor, üst üste 3+ galibiyet aldığı son süreci Kasım-Aralık 2021 arasında yaşadı (4 maç). Yiğidolar'ın kalesini gole kapatarak daha uzun bir seri yakaladığı son dönem de o sürecin ilk üç maçındaydı.

<p><b>ÜST ÜSTE 10 DIŞ SAHA GALİBİYETİ ALAN İLK TAKIM</b></p><p>Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.</p>
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ÜST ÜSTE 10 DIŞ SAHA GALİBİYETİ ALAN İLK TAKIM

Deplasmanda oynadığı son 10 Süper Lig maçını kazanan Fenerbahçe, lig tarihinde tek sezonda üst üste 10 dış saha galibiyeti alan ilk takım oldu.

<p><b>SON GALİBİYET F.BAHÇE KARŞISINDA</b></p><p>İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Sivasspor bu şekilde üst üste dört galibiyet aldığı tek süreci Mayıs-Aralık 2019 arasında yaşarken, o serinin son galibiyeti Fenerbahçe karşısında gelmişti.</p>
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SON GALİBİYET F.BAHÇE KARŞISINDA

İstanbul takımlarını konuk ettiği son üç Süper Lig maçını kazanan Sivasspor bu şekilde üst üste dört galibiyet aldığı tek süreci Mayıs-Aralık 2019 arasında yaşarken, o serinin son galibiyeti Fenerbahçe karşısında gelmişti.

<p><b>1-0'DAN SONRA EN ÇOK KAZANAN F.BAHÇE</b></p><p>Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (7) ve puan (22) çıkaran takım olan Fenerbahçe, 1-0 mağlup duruma düştüğü son dört karşılaşmayı da kazandı. Sivasspor ise bu süreçte açılışını yaptığı maçlarda en fazla puan bırakan üç ekipten biri konumunda (21; Alanyaspor ve İstanbulspor ile eşit).</p>
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1-0'DAN SONRA EN ÇOK KAZANAN F.BAHÇE

Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (7) ve puan (22) çıkaran takım olan Fenerbahçe, 1-0 mağlup duruma düştüğü son dört karşılaşmayı da kazandı. Sivasspor ise bu süreçte açılışını yaptığı maçlarda en fazla puan bırakan üç ekipten biri konumunda (21; Alanyaspor ve İstanbulspor ile eşit).

<p><b>DİKKAT ÇEKEN RAKAM</b></p><p>Süper Lig'de bu sezon önde kaptığı toplar sonucunda en fazla gol atan takım Fenerbahçe (15). Sivasspor ise bu şekilde gol sevinci yaşayamayan iki ekipten biri konumunda (Ankaragücü ile birlikte).</p>
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DİKKAT ÇEKEN RAKAM

Süper Lig'de bu sezon önde kaptığı toplar sonucunda en fazla gol atan takım Fenerbahçe (15). Sivasspor ise bu şekilde gol sevinci yaşayamayan iki ekipten biri konumunda (Ankaragücü ile birlikte).

<p><b>38 GOLÜN YARISI REY MANAJ'IN</b></p><p>Süper Lig'in 2023/24 sezonunda takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden isim, Sivasspor'un 38 golünün 16'sına imza atan Rey Manaj (%42).</p>
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38 GOLÜN YARISI REY MANAJ'IN

Süper Lig'in 2023/24 sezonunda takımının attığı gollerin en büyük bölümünü kaydeden isim, Sivasspor'un 38 golünün 16'sına imza atan Rey Manaj (%42).

<p><b>DZEKO'DAN 20 GOL</b></p><p>Bu sezon Süper Lig'de 20 golü bulunan Edin Dzeko, kariyerinde daha fazla gol sevinci yaşadığı son sezonu 2016/17'de Serie A'da geçirdi (Roma formasıyla 29 gol).</p>
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DZEKO'DAN 20 GOL

Bu sezon Süper Lig'de 20 golü bulunan Edin Dzeko, kariyerinde daha fazla gol sevinci yaşadığı son sezonu 2016/17'de Serie A'da geçirdi (Roma formasıyla 29 gol).

<p><b>SONRADAN GİRDİĞİ MAÇLARDA 7 GOL</b></p><p>Süper Lig'de geride kalan 32 haftalık süreçte 10 gol atan Michy Batshuayi, bu gollerin yedisini oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydetti. Lig tarihinde bir sezonda daha fazla golünü bu şekilde bulan sadece iki oyuncu var: Ahmed Hassan (2003/04'te 10) ve Ahmet Dursun (1997/98'de 8).</p>
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SONRADAN GİRDİĞİ MAÇLARDA 7 GOL

Süper Lig'de geride kalan 32 haftalık süreçte 10 gol atan Michy Batshuayi, bu gollerin yedisini oyuna sonradan dahil olduğu maçlarda kaydetti. Lig tarihinde bir sezonda daha fazla golünü bu şekilde bulan sadece iki oyuncu var: Ahmed Hassan (2003/04'te 10) ve Ahmet Dursun (1997/98'de 8).
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