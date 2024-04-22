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1-0'DAN SONRA EN ÇOK KAZANAN F.BAHÇE

Bu sezon ilk golü yediği Süper Lig maçlarından en fazla galibiyet (7) ve puan (22) çıkaran takım olan Fenerbahçe, 1-0 mağlup duruma düştüğü son dört karşılaşmayı da kazandı. Sivasspor ise bu süreçte açılışını yaptığı maçlarda en fazla puan bırakan üç ekipten biri konumunda (21; Alanyaspor ve İstanbulspor ile eşit).