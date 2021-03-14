Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 30. hafta maçında teknik direktör Erol Bulut'un kararları dikkat çekti.
Ligde 29. haftada oynanan Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan ve kısa süreli bilinç yaşayan Dimitrios Pelkas, Gençlerbirliği karşısında mücadeleye 11'de başladı.
Mesut Özil transferinden sonra kanatta oynaması beklenen ancak bu sebeple performansında düşüş yaşanmasında endişelenen Pelkas için Erol Bulut'un verdiği karar gündem oldu.
MESUT'UN YOKLUĞUNDA DA KANATTA BAŞLADI
Yunan oyuncu, Mesut Özil'in yokluğuna karşın Gençlerbirliği karşılaşmasına sol kanatta görev yaparak başladı.
İlk 25 dakikada Pelkas'ın bu pozisyonda görev alması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.
Yıldız futbolcu, sonrasında forvet arkası bölgesine geçerken Fenerbahçe, 35. dakikada Novak ile öne geçti.
Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci'nin maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.
Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta forma giyen Pelkas, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.
CANER ERKİN YEDEK BEKLEDİ, MESUT TRİBÜNDE
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu. Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.
SERDAR AZİZ KENDİ KALESİNE ATTI
39. dakikada Halil İbrahim'in ortasında Serdar Aziz'in ters vuruşunda top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.
SERDAR AZİZ'E TEPKİ
Serdar'ın bu golü sonrası sarı-lacivertli taraftarlar yıldız isme tepki gösterdi. Öte yandan Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda şut atmadan gol attı.
REKORU EGALE ETTİ
Filip Novak, Türkiye'ye geldiği Ocak 2018'den beri Süper Lig'de 9 kafa golü attı. Bu süre içinde ligde ondan daha fazla kafa golü atan bir savunmacı yok.
Sarı-Lacivertliler'de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı...Erol Bulut'un ekibi bu alanda kulüp rekorunu egale etti.
Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.