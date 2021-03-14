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REKORU EGALE ETTİ

Filip Novak, Türkiye'ye geldiği Ocak 2018'den beri Süper Lig'de 9 kafa golü attı. Bu süre içinde ligde ondan daha fazla kafa golü atan bir savunmacı yok.

Sarı-Lacivertliler'de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı...Erol Bulut'un ekibi bu alanda kulüp rekorunu egale etti.