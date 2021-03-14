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  • Herkes bu kararı konuştu! Erol Bulut'un kararı olay oldu, Serdar Aziz'e tepki...

Herkes bu kararı konuştu! Erol Bulut'un kararı olay oldu, Serdar Aziz'e tepki...

Herkes bu kararı konuştu! Erol Bulut'un kararı olay oldu, Serdar Aziz'e tepki...
14 Mart 2021 Pazar

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçına Erol Bulut'un kararları damgasını vurdu. Pelkas'ı kanat tercihi ve İrfan Can Kahveci'nin yedek soyunması sonrası...

<p>Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 30. hafta maçında teknik direktör Erol Bulut'un kararları dikkat çekti.</p>
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Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ne 2-1 mağlup olduğu Süper Lig'in 30. hafta maçında teknik direktör Erol Bulut'un kararları dikkat çekti.

<p>Ligde 29. haftada oynanan Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan ve kısa süreli bilinç yaşayan Dimitrios Pelkas, Gençlerbirliği karşısında mücadeleye 11'de başladı.</p>
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Ligde 29. haftada oynanan Konyaspor maçında rakibiyle çarpışan ve kısa süreli bilinç yaşayan Dimitrios Pelkas, Gençlerbirliği karşısında mücadeleye 11'de başladı.

<p>Mesut Özil transferinden sonra kanatta oynaması beklenen ancak bu sebeple performansında düşüş yaşanmasında endişelenen Pelkas için Erol Bulut'un verdiği karar gündem oldu.</p>
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Mesut Özil transferinden sonra kanatta oynaması beklenen ancak bu sebeple performansında düşüş yaşanmasında endişelenen Pelkas için Erol Bulut'un verdiği karar gündem oldu.

<p><b>MESUT'UN YOKLUĞUNDA DA KANATTA BAŞLADI</b></p>
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MESUT'UN YOKLUĞUNDA DA KANATTA BAŞLADI

<p>Yunan oyuncu, Mesut Özil'in yokluğuna karşın Gençlerbirliği karşılaşmasına sol kanatta görev yaparak başladı. </p>
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Yunan oyuncu, Mesut Özil'in yokluğuna karşın Gençlerbirliği karşılaşmasına sol kanatta görev yaparak başladı.

<p>İlk 25 dakikada Pelkas'ın bu pozisyonda görev alması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.</p>
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İlk 25 dakikada Pelkas'ın bu pozisyonda görev alması, sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri oldu.

<p>Yıldız futbolcu, sonrasında forvet arkası bölgesine geçerken Fenerbahçe, 35. dakikada Novak ile öne geçti.</p>
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Yıldız futbolcu, sonrasında forvet arkası bölgesine geçerken Fenerbahçe, 35. dakikada Novak ile öne geçti.

<p>Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci'nin maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.</p>
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Ayrıca sarı-lacivertli taraftarlar, devre arasında kadroya katılan İrfan Can Kahveci'nin maça yedek kulübesinde başlamasıyla ilgili çok sayıda paylaşım yaptı.

<p>Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta forma giyen Pelkas, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.</p>
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Fenerbahçe'de bu sezon 30 maçta forma giyen Pelkas, 8 gol attı ve 7 asist yaptı.

<p><b>CANER ERKİN YEDEK BEKLEDİ, MESUT TRİBÜNDE</b><br></p><p>Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu. Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.</p>
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CANER ERKİN YEDEK BEKLEDİ, MESUT TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Caner Erkin, Gençlerbirliği mücadelesinde yedek soyundu. Teknik heyetin kararıyla bir süre takımdan ayrı kalan Caner, hafta içinde tekrar takımla çalışmalara başlamıştı. Sakatlığı bulunan Mesut Özil, Gençlerbirliği maçını tribünden takip etti.

<p><b>SERDAR AZİZ KENDİ KALESİNE ATTI</b><br></p><p>39. dakikada Halil İbrahim'in ortasında Serdar Aziz'in ters vuruşunda top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.</p>
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SERDAR AZİZ KENDİ KALESİNE ATTI

39. dakikada Halil İbrahim'in ortasında Serdar Aziz'in ters vuruşunda top kaleye yöneldi ve ağlarla buluştu.

<p><b>SERDAR AZİZ'E TEPKİ</b><br></p><p>Serdar'ın bu golü sonrası sarı-lacivertli taraftarlar yıldız isme tepki gösterdi. Öte yandan Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda şut atmadan gol attı.</p>
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SERDAR AZİZ'E TEPKİ

Serdar'ın bu golü sonrası sarı-lacivertli taraftarlar yıldız isme tepki gösterdi. Öte yandan Gençlerbirliği, Fenerbahçe karşısında ilk yarıda şut atmadan gol attı.

<p><b>REKORU EGALE ETTİ</b></p><p>Filip Novak, Türkiye'ye geldiği Ocak 2018'den beri Süper Lig'de 9 kafa golü attı. Bu süre içinde ligde ondan daha fazla kafa golü atan bir savunmacı yok.</p><p>Sarı-Lacivertliler'de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı...Erol Bulut'un ekibi bu alanda kulüp rekorunu egale etti.</p>
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REKORU EGALE ETTİ

Filip Novak, Türkiye'ye geldiği Ocak 2018'den beri Süper Lig'de 9 kafa golü attı. Bu süre içinde ligde ondan daha fazla kafa golü atan bir savunmacı yok.

Sarı-Lacivertliler'de bu alanda rekor, 19 farklı ismin gol attığı sıkıntılı 2018-19 sezonundaydı...Erol Bulut'un ekibi bu alanda kulüp rekorunu egale etti.

<p>Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Nazım Sangare'ye bıraktı. </p>
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Gökhan Gönül sakatlanarak oyundan çıktı ve yerini Nazım Sangare'ye bıraktı.

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