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Herkesin konuştuğu görüntü! Neymar'dan önce gözyaşı sonra kahkaha

Herkesin konuştuğu görüntü! Neymar'dan önce gözyaşı sonra kahkaha
11 Temmuz 2021 Pazar

Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı Di Maria'nın attığı golle 1-0 mağlup ederek şampiyon oldu. Maçın ardından Neymar ile Messi'nin görüntüleri çok konuşuldu.

<p>Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yenerek zafere koştu. </p>
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Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yenerek zafere koştu.

<p>Lionel Messi milli takım düzeyinde ilk kupasını kazanırken Arjantinli yıldızın Neymar ile arasında geçenler dikkat çekti. </p>
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Lionel Messi milli takım düzeyinde ilk kupasını kazanırken Arjantinli yıldızın Neymar ile arasında geçenler dikkat çekti.

<p>Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Neymar dostunun yanına gitti ve Messi'ye sarılarak şampiyonluğunu kutladı.<br></p>
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Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Neymar dostunun yanına gitti ve Messi'ye sarılarak şampiyonluğunu kutladı.

<p>Finalde kaybeden Brezilyalı futbolcu ardından duygu dolu anlar yaşadı.</p>
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Finalde kaybeden Brezilyalı futbolcu ardından duygu dolu anlar yaşadı.

<p>Neymar maçın ardından ve ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı.</p>
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Neymar maçın ardından ve ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı.

<p>Karşılaşmanın ardından yeniden Messi'nin yanına giden Neymar arkadaşıyla zaman geçirdi.</p>
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Karşılaşmanın ardından yeniden Messi'nin yanına giden Neymar arkadaşıyla zaman geçirdi.

<p>Ancak Neymar'ın bu kez de gülerken kameraya takılan pozları dikkat çekti. </p>
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Ancak Neymar'ın bu kez de gülerken kameraya takılan pozları dikkat çekti.

<p>Ödül töreninin ardından Neymar soluğu arkadaşının yanında aldı.</p>
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Ödül töreninin ardından Neymar soluğu arkadaşının yanında aldı.

<p>Lionel Messi'nin kutlamasına ortak olan Neymar, yıldız futbolcuyla zaman geçirdi.<br></p>
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Lionel Messi'nin kutlamasına ortak olan Neymar, yıldız futbolcuyla zaman geçirdi.

<p>Neymar'ın finali kaybetmesinin ardından kahkaha dolu anları sosyal medyada kimileri tarafından tepki görürken kimi taraftarlar ise Brezilyalı oyuncuya sahip çıktı.</p>
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Neymar'ın finali kaybetmesinin ardından kahkaha dolu anları sosyal medyada kimileri tarafından tepki görürken kimi taraftarlar ise Brezilyalı oyuncuya sahip çıktı.

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