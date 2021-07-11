Copa America finalinde Arjantin, Brezilya'yı 1-0 yenerek zafere koştu.
Lionel Messi milli takım düzeyinde ilk kupasını kazanırken Arjantinli yıldızın Neymar ile arasında geçenler dikkat çekti.
Maçın bitiş düdüğüyle birlikte Neymar dostunun yanına gitti ve Messi'ye sarılarak şampiyonluğunu kutladı.
Finalde kaybeden Brezilyalı futbolcu ardından duygu dolu anlar yaşadı.
Neymar maçın ardından ve ödül töreninde gözyaşlarını tutamadı.
Karşılaşmanın ardından yeniden Messi'nin yanına giden Neymar arkadaşıyla zaman geçirdi.
Ancak Neymar'ın bu kez de gülerken kameraya takılan pozları dikkat çekti.
Ödül töreninin ardından Neymar soluğu arkadaşının yanında aldı.
Lionel Messi'nin kutlamasına ortak olan Neymar, yıldız futbolcuyla zaman geçirdi.
Neymar'ın finali kaybetmesinin ardından kahkaha dolu anları sosyal medyada kimileri tarafından tepki görürken kimi taraftarlar ise Brezilyalı oyuncuya sahip çıktı.