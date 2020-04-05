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Sorgun Halk Eğitim Merkezinden destek alarak usta öğretici gözetiminde maske üretimine başladıklarını aktaran Bozdemir, şunları kaydetti:

'Bahadınlı kadınlarımız gönüllü olarak çalışıyor ve beldemizin maske ihtiyacını ürettik, imkanlar verildiğinde bütün ilçemizin maske ihtiyacını karşılayacak kadar üretim yapabiliriz. Yine halkımızın ihtiyacı olan kolonya ve dezenfektan üretimini yapıp ücretsiz dağıtıyoruz.'

Yurtseven Bozdemir, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyacını belediye personeli ile karşıladıklarını da sözlerine ekledi.