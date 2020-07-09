A Spor'da yayınlanan programda yorumlarda bulunan Hıncal Uluç, yabancı kuralı konusunda Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirdi.
İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları...
Yabancı sayısındaki kural hakkında fikri sorulmayacak bir isim varsa o da fatih terimdir.
Çünkü Fatih Terim’in vereceği cevap belli.
Vereceği cevap belli olan adamla bir şey kazanamazsın. Yedekleri dahil Galatasaray takımından bütün Türkleri temizleyip 14 yabancıyla oynayan adam Fatih Terim.
Sebebi de UERO 2016 Avrupa Şampiyonası’nda hezimete uğrayan Milli takımda sebep olarak Türk futbolcuları gördü.
Açık söylüyorum Türklerden nefret etti. Türkleri Galatasaray’dan ya gönderdi ya da kenara koydu.
11 yabancıyla çıkıyor, 3 kişi değişiklik yapıyor onlarda yabancı. 14 yabancıyla milli marşı okumayı bilmeyen tek takım yaptı Galatasaray’ı.
Neden milli marş örneğini veriyorum? Vatan millet Sakarya örneği olsun diye değil. Yan yana diziliyorlar milli marş okuyorlar her maçta. Galatasaray’a bakıyorsun dudağı kıpırdayan yok.
Girenin de yok çıkanın da. Türk futbolcusu bu kadar kabiliyetsiz, yeteneksiz Galatasaray’a 1 futbolcu veremeyecek mi? Ki o takımda ki Türkler milli takım oyuncusu.
Alanyaspor maçında 2-1 mağlupken ilk çıkacak adam Ömer Bayram mı? Sahada her şeyi yapan mücadele eden, pas veren Ömer Bayram.
Galatasaray kaç maçtır perişan…
Bir maçta Selçuk’a şans verdi mi? Takımın lider yok, kaptanı yok. Takıma hadi çocuklar diyecek olan kimse yok.
O Selçuk kenarda oturuyor. Çünkü Türk..