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  • Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Bu ülkede fikri sorulmayacak biri varsa o da Fatih Terim'dir!'

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Bu ülkede fikri sorulmayacak biri varsa o da Fatih Terim'dir!'

Hıncal Uluç'tan Fatih Terim'e sert eleştiri! 'Bu ülkede fikri sorulmayacak biri varsa o da Fatih Terim'dir!'
09 Temmuz 2020 Perşembe

Gazeteci, yazar Hıncal Uluç, yabancı kuralını eleştiren Fatih Terim hakkında flaş yorumlarda bulundu.

<p>A Spor'da yayınlanan programda yorumlarda bulunan Hıncal Uluç, yabancı kuralı konusunda Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirdi. </p>
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A Spor'da yayınlanan programda yorumlarda bulunan Hıncal Uluç, yabancı kuralı konusunda Fatih Terim'in açıklamalarını eleştirdi. 

<p>İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları... </p>
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İşte Hıncal Uluç'un açıklamaları... 

<p>Yabancı sayısındaki kural hakkında fikri sorulmayacak bir isim varsa o da fatih terimdir. </p>
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Yabancı sayısındaki kural hakkında fikri sorulmayacak bir isim varsa o da fatih terimdir. 

<p>Çünkü Fatih Terim’in vereceği cevap belli.</p>
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Çünkü Fatih Terim’in vereceği cevap belli.

<p>Vereceği cevap belli olan adamla bir şey kazanamazsın. Yedekleri dahil Galatasaray takımından bütün Türkleri temizleyip 14 yabancıyla oynayan adam Fatih Terim. </p>
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Vereceği cevap belli olan adamla bir şey kazanamazsın. Yedekleri dahil Galatasaray takımından bütün Türkleri temizleyip 14 yabancıyla oynayan adam Fatih Terim. 

<p>Sebebi de UERO 2016 Avrupa Şampiyonası’nda hezimete uğrayan Milli takımda sebep olarak Türk futbolcuları gördü. </p>
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Sebebi de UERO 2016 Avrupa Şampiyonası’nda hezimete uğrayan Milli takımda sebep olarak Türk futbolcuları gördü. 

<p>Açık söylüyorum Türklerden nefret etti. Türkleri Galatasaray’dan ya gönderdi ya da kenara koydu.</p>
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Açık söylüyorum Türklerden nefret etti. Türkleri Galatasaray’dan ya gönderdi ya da kenara koydu.

<p>11 yabancıyla çıkıyor, 3 kişi değişiklik yapıyor onlarda yabancı. 14 yabancıyla milli marşı okumayı bilmeyen tek takım yaptı Galatasaray’ı. </p>
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11 yabancıyla çıkıyor, 3 kişi değişiklik yapıyor onlarda yabancı. 14 yabancıyla milli marşı okumayı bilmeyen tek takım yaptı Galatasaray’ı. 

<p>Neden milli marş örneğini veriyorum? Vatan millet Sakarya örneği olsun diye değil. Yan yana diziliyorlar milli marş okuyorlar her maçta. Galatasaray’a bakıyorsun dudağı kıpırdayan yok.</p>
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Neden milli marş örneğini veriyorum? Vatan millet Sakarya örneği olsun diye değil. Yan yana diziliyorlar milli marş okuyorlar her maçta. Galatasaray’a bakıyorsun dudağı kıpırdayan yok.

<p>Girenin de yok çıkanın da. Türk futbolcusu bu kadar kabiliyetsiz, yeteneksiz Galatasaray’a 1 futbolcu veremeyecek mi? Ki o takımda ki Türkler milli takım oyuncusu. </p>
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Girenin de yok çıkanın da. Türk futbolcusu bu kadar kabiliyetsiz, yeteneksiz Galatasaray’a 1 futbolcu veremeyecek mi? Ki o takımda ki Türkler milli takım oyuncusu. 

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<p>Alanyaspor maçında 2-1 mağlupken ilk çıkacak adam Ömer Bayram mı? Sahada her şeyi yapan mücadele eden, pas veren Ömer Bayram. </p>
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Alanyaspor maçında 2-1 mağlupken ilk çıkacak adam Ömer Bayram mı? Sahada her şeyi yapan mücadele eden, pas veren Ömer Bayram. 

<p>Galatasaray kaç maçtır perişan… </p>
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Galatasaray kaç maçtır perişan… 

<p>Bir maçta Selçuk’a şans verdi mi? Takımın lider yok, kaptanı yok. Takıma hadi çocuklar diyecek olan kimse yok. </p>
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Bir maçta Selçuk’a şans verdi mi? Takımın lider yok, kaptanı yok. Takıma hadi çocuklar diyecek olan kimse yok. 

<p>O Selçuk kenarda oturuyor. Çünkü Türk.. </p>
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O Selçuk kenarda oturuyor. Çünkü Türk.. 

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