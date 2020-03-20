Yapılan açıklamada füzenin, 19 Mart'ta Hawaii'deki Kauai adasında ateşlendiği belirtildi.
Yapılan açıklamaya göre, füzenin istenildiği gibi hedefe hipersonik hızda ilerlediği belirtildi.
Ancak silahın tam olarak kaç Mach'a ulaştığı hakkında bilgi verilmedi.
Ayrıca, ABD Füze Savunma Ajansı'nın uçuş verilerini inceleyeceğini ve daha sonra Amerikan hipersonik programının ilerlemesini rapor edeceği bilgisi de paylaşıldı.
Pentagon ayrıca, yeni hipersonik silahın fırlatıldığı anı gösteren görüntüleri de paylaştı.
Rusya şimdiye kadar Avangard hipersonik planör silahı, hava tabanlı Kinjal hipersonik balistik füzesi ve Zirkon (NATO adı: SS-N-33) gemi karşıtı hipersonik seyir füzesi geliştirmeyi tamamladı.
Çin seyir füzelerin dışında planör biçiminde Dongfeng-17 (DF-17) gibi dış atmosferde 5 mach sürate çıkabilen, füze savunma sistemlerini atlatabilen füzeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.