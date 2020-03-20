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Hipersonik silah yarışında yeni gelişme! 'Önemli bir kilometre taşı'

Hipersonik silah yarışında yeni gelişme! 'Önemli bir kilometre taşı'
20 Mart 2020 Cuma

Hipersonik silah yarışında yeni gelişme! 'Önemli bir kilometre taşı oldu' / Kaynak: star.com.tr

ABD, Rusya ve Çin arasındaki hipersonik füze yarışı, süratle devam ediyor.
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ABD, Rusya ve Çin arasındaki hipersonik füze yarışı, süratle devam ediyor.

Özellikle Rusya ve Çin'in hipersonik füze testlerini başarıyla gerçekleştirmesinin ardında, ABD bu alandaki çalışmalarını iki katına çıkardı.
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Özellikle Rusya ve Çin'in hipersonik füze testlerini başarıyla gerçekleştirmesinin ardında, ABD bu alandaki çalışmalarını iki katına çıkardı.

Son olarak ABD Savunma Bakanlığı, planör gövdeli hipersonik silahı C-HGB'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.
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Son olarak ABD Savunma Bakanlığı, planör gövdeli hipersonik silahı C-HGB'yi başarıyla test ettiğini duyurdu.

<p>Yapılan açıklamada füzenin, 19 Mart'ta Hawaii'deki Kauai adasında ateşlendiği belirtildi.</p>
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Yapılan açıklamada füzenin, 19 Mart'ta Hawaii'deki Kauai adasında ateşlendiği belirtildi.

ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, testin hipersonik silahlar edinme çalışmaları yolunda 'önemli bir kilometre taşı' olduğu ifade edildi.
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ABD Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamasında, testin hipersonik silahlar edinme çalışmaları yolunda 'önemli bir kilometre taşı' olduğu ifade edildi.

<p>Yapılan açıklamaya göre, füzenin istenildiği gibi hedefe hipersonik hızda ilerlediği belirtildi.</p>
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Yapılan açıklamaya göre, füzenin istenildiği gibi hedefe hipersonik hızda ilerlediği belirtildi.

<p>Ancak silahın tam olarak kaç Mach'a ulaştığı hakkında bilgi verilmedi.</p>
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Ancak silahın tam olarak kaç Mach'a ulaştığı hakkında bilgi verilmedi.

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<p>Ayrıca, ABD Füze Savunma Ajansı'nın uçuş verilerini inceleyeceğini ve daha sonra Amerikan hipersonik programının ilerlemesini rapor edeceği bilgisi de paylaşıldı.</p>
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Ayrıca, ABD Füze Savunma Ajansı'nın uçuş verilerini inceleyeceğini ve daha sonra Amerikan hipersonik programının ilerlemesini rapor edeceği bilgisi de paylaşıldı.

<p>Pentagon ayrıca, yeni hipersonik silahın fırlatıldığı anı gösteren görüntüleri de paylaştı.<br></p>
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Pentagon ayrıca, yeni hipersonik silahın fırlatıldığı anı gösteren görüntüleri de paylaştı.

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Washington 2000'li yıllarda hipersonik silah çalışmalarına başladı.
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Washington 2000'li yıllarda hipersonik silah çalışmalarına başladı.

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Ancak ilk testler istenen sonuçları göstermedi, ve programların çoğu için durdurma kararı verildi.
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Ancak ilk testler istenen sonuçları göstermedi, ve programların çoğu için durdurma kararı verildi.

<p>Rusya şimdiye kadar Avangard hipersonik planör silahı, hava tabanlı Kinjal hipersonik balistik füzesi ve Zirkon (NATO adı: SS-N-33) gemi karşıtı hipersonik seyir füzesi geliştirmeyi tamamladı.</p>
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Rusya şimdiye kadar Avangard hipersonik planör silahı, hava tabanlı Kinjal hipersonik balistik füzesi ve Zirkon (NATO adı: SS-N-33) gemi karşıtı hipersonik seyir füzesi geliştirmeyi tamamladı.

<p>Çin seyir füzelerin dışında planör biçiminde Dongfeng-17 (DF-17) gibi dış atmosferde 5 mach sürate çıkabilen, füze savunma sistemlerini atlatabilen füzeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.</p>
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Çin seyir füzelerin dışında planör biçiminde Dongfeng-17 (DF-17) gibi dış atmosferde 5 mach sürate çıkabilen, füze savunma sistemlerini atlatabilen füzeler üzerinde çalışmaya devam ediyor.

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