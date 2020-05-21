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  • 'Hırsız kargalar'ın cips çalma anı saniye saniye görüntülendi

'Hırsız kargalar'ın cips çalma anı saniye saniye görüntülendi

'Hırsız kargalar'ın cips çalma anı saniye saniye görüntülendi
21 Mayıs 2020 Perşembe

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir marketin önündeki stanttan cips paketi çalan karganın görüntüsü iş yeri kameraları tarafından kaydedildi.

<p>Evrenye köyünde market işleten Cemalettin Karadayı'nın (55), iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda dadanan kargalar ilginç görüntüler oluşturuyor.</p>
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Evrenye köyünde market işleten Cemalettin Karadayı'nın (55), iş yerinin önüne koyduğu stanttaki cips paketlerine son yıllarda dadanan kargalar ilginç görüntüler oluşturuyor.

<p>Marketin önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uçarak uzaklaşan karganın görüntüsü çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatarak yiyen kargaların zaman zaman cips için kavga ettikleri de görülüyor.</p>
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Marketin önündeki stanttan aldığı cips paketi ile uçarak uzaklaşan karganın görüntüsü çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde stanttan aldıkları cipsin paketini cadde ortasında gagalarıyla patlatarak yiyen kargaların zaman zaman cips için kavga ettikleri de görülüyor.

<p>Market sahibi Cemalattin Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.</p>
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Market sahibi Cemalattin Karadayı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kargaların 5-6 yıldır aynı mevsimde kapı önündeki cipsleri çaldıklarını söyledi.

<p>Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, 'Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Tedbir almıyoruz. Yedikleri kadar yiyorlar. Mani olmaya kalksak vururuz ama öyle bir şey yok. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar.' diye konuştu.</p>
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Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, 'Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Tedbir almıyoruz. Yedikleri kadar yiyorlar. Mani olmaya kalksak vururuz ama öyle bir şey yok. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar.' diye konuştu.

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