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Kargalara karşı herhangi bir tedbir almadığını belirten Karadayı, 'Kargaların karnı acıkmış, hırsızlığa gelmişler. 5-6 seneden beri bu mevsimde oluyor. Kısmetini alıyor hayvan. Sadece benden değil diğer arkadaşlardan da alıyorlar. Tedbir almıyoruz. Yedikleri kadar yiyorlar. Mani olmaya kalksak vururuz ama öyle bir şey yok. Paketlerin içinden üçer beşer alıp götürüyorlar.' diye konuştu.