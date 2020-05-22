Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen ve 12 Haziran'da kaldığı yerden devam edecek olan ligler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer hareketliliği erken başladı.
İlk olarak Gölcükspor forması giyen 21 yaşındaki orta saha oyuncusu İsmail Yüksek'i 5 yıllığına renklerine bağlayan sarı-lacivertliler, oyuncu arayışında hız kesmiyor.
Geçtiğimiz iki sezon gibi bu yaz transfer döneminde de sil baştan kadro oluşturacak olan Kanarya, neredeyse tüm bölgelere takviye yapacak.
Dünyanın dört bir yanından oyuncu arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin önceliklerinden birisiyse forvet transferi...
Bu sezon hem Fenerbahçe hem de Kosova Milli Takımı ile gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini çeken Vedat Muriqi'nin talipleri artıyor.
Kosovalı golcü için İngiliz devi Manchester United, Süper Lig'in ilk yarısında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına gözlemci göndermiş, ardından Napoli, Tottenham ve Lazio gibi takımlar da 26 yaşındaki futbolcuyu listesine almıştı.
Sezonun sona ermesiyle birlikte Muriqi için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacak olan yönetimin, Kosovalı golcüden en az 15 milyon Euro bonservis bedeli elde etmeyi planlıyor.
Öte yandan takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Vedat Muriqi'nin yerine arayışlarını sürdüren Fenerbahçe ile ilgili Hırvatistan'dan önemli bir iddia ortaya atıldı.
MURIQI'NİN YERİNE MARIC
Bljesak'ta yer alan haberde, forvet arayışlarını sürdüren sarı-lacivertlilerin Mirko Maric'i renklerine katacağı ileri sürüldü.
Hırvat ekibi Osijek ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan 1.88 boyundaki forvet, bu sezon oynadığı 29 resmi karşılaşmada 19 gol sevinci yaşadı.
Bosna Hersek asıllı olan 24 yaşındaki oyuncu, son iki sezonda gösterdiği performansla Hırvatistan'da öne çıkan isimlerden oldu.
MIRKO MARIC KİMDİR?
16 Mayıs 1995 tarihinde Bosna Hersek'in Mostar kentinde dünyaya gelen Maric, futbola Siroki Brijeg altyapısında başladı.
Aynı takımla profesyonel futbol yaşantısına adım atan 25 yaşındaki futbolcu, 2014 yılında 100 bin Euro karşılığında Dinamo Zagreb'e transfer oldu.
Hırvatistan ekibine transfer olduktan sonra Siroki Brijeg ve NK Lokomotiva takımlarında forma giyen Mirko Maric, Şubat 2017'de 650 bin Euro bonservis bedeliyle Macaristan ekibi Videoton'a gönderildi.
Macar ekibinde yarım sezon geçiren golcü futbolcu, Eylül 2017'de NK Osijek'in yolunu tuttu.
Bosna Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giymesinin ardından Hırvatistan Milli Takımı'nı tercih eden başarılı oyuncu, 2 kez sahaya çıktığı Hırvat Milli Takımı ile gol ve asist katkısı sağlayamadı.
Bu sezon Hırvat ekibiyle dikkat çekici bir performans sergileyen ve 19 gol, 4 asist üreten Maric'in güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.