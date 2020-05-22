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Bosna Hersek'in U17, U18 ve U19 takımlarında forma giymesinin ardından Hırvatistan Milli Takımı'nı tercih eden başarılı oyuncu, 2 kez sahaya çıktığı Hırvat Milli Takımı ile gol ve asist katkısı sağlayamadı.

Bu sezon Hırvat ekibiyle dikkat çekici bir performans sergileyen ve 19 gol, 4 asist üreten Maric'in güncel piyasa değeri ise 3.2 milyon Euro.

