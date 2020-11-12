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  • Hırvatistan - Türkiye maçında oynayan Vida'da koronavirüs çıktı! İşte Vida ile yakın teması olanlar

Hırvatistan - Türkiye maçında oynayan Vida'da koronavirüs çıktı! İşte Vida ile yakın teması olanlar

Hırvatistan - Türkiye maçında oynayan Vida'da koronavirüs çıktı! İşte Vida ile yakın teması olanlar
12 Kasım 2020 Perşembe

Hırvatistan Futbol Federasyonu, Türkiye maçında 45 dakika oynayan Beşiktaşlı Domagoj Vida'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Vida maç öncesi ve maç sırasında birçok isimle yakın temas içinde oldu. İşte o isimler...

Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.
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Beşiktaş forması giyen Hırvat milli futbolcu Domagoj Vida'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.
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Hırvatistan Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, Türkiye ile dün akşam oynadıkları özel maç için pazartesi günü futbolculara uygulanan rutin Kovid-19 testlerinin tamamının negatif olduğu belirtilirken dün sabah, bir sonraki İsveç maçı için yapılan rutin testlerde Vida'nın sonucunun pozitif çıktığı bildirildi.

<p>Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.</p>
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Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.

<p>Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.</p>
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Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.

<p>Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.</p>
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Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.

<p>Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve birçok futbolcuyla da temas içinde oynadı. Hırvat oyuncu devre arasından oyundan çıktı. </p>
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Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve birçok futbolcuyla da temas içinde oynadı. Hırvat oyuncu devre arasından oyundan çıktı. 

Bu durum sonrası A Milli Takımımız'a da koronavirüs bulaşılabilme ihtimal tedirginlik yarattı. 
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Bu durum sonrası A Milli Takımımız'a da koronavirüs bulaşılabilme ihtimal tedirginlik yarattı. 

<p>Vida'nın gece boyunca en yakın temasta olduğu futbolcular şöyle:</p>
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Vida'nın gece boyunca en yakın temasta olduğu futbolcular şöyle:

<p><b>CENK TOSUN</b><br></p><p><br></p><p>Domagoj Vida maç boyunca eski takım arkadaşı Cenk Tosun ile sürekli mücadele etti. Cenk Tosun'a yaptığı faul sonucu penaltıya da sebebiyet veren Vida, devre arasında oyundan çıktı.</p>
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CENK TOSUN


Domagoj Vida maç boyunca eski takım arkadaşı Cenk Tosun ile sürekli mücadele etti. Cenk Tosun'a yaptığı faul sonucu penaltıya da sebebiyet veren Vida, devre arasında oyundan çıktı.

<p><b>MERT ÇETİN</b><br></p><p><br></p><p>Vida'nın yakın temaslı ikili mücadeleye girdiği isimlerden birisi de Mert Çetin'di.</p>
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MERT ÇETİN


Vida'nın yakın temaslı ikili mücadeleye girdiği isimlerden birisi de Mert Çetin'di.

<p><b>LUKA MODRİC</b><br></p><p><br></p><p>Maç öncesi Real Madrid'in yıldızı Modric ile fotoğraf çektiren Vida, devre arasında kaptanlık bandını da Modric'e bıraktı.</p>
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LUKA MODRİC


Maç öncesi Real Madrid'in yıldızı Modric ile fotoğraf çektiren Vida, devre arasında kaptanlık bandını da Modric'e bıraktı.

<p><b>CANER ERKİN</b></p><p><br></p><p>Maç öncesi eski takım arkadaşı olan Caner Erkin ile Vida sarılıp hasret gidermişti.</p>
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CANER ERKİN


Maç öncesi eski takım arkadaşı olan Caner Erkin ile Vida sarılıp hasret gidermişti.

<p><b>DORUKHAN TOKÖZ</b><br></p><p><br></p><p>Maç öncesi Vida ile takım arkadaşı Dorukhan sohbet etmiş ve sarılmıştı</p>
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DORUKHAN TOKÖZ


Maç öncesi Vida ile takım arkadaşı Dorukhan sohbet etmiş ve sarılmıştı

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