Sağlık ekibinin ilk bilgiyi devre arasında aldığı ifade edilen açıklamada, bu gelişmeler neticesinde Teknik Direktör Zlatko Dalic'in ikinci devre başlamadan Vida'yı oyundan aldığı aktarıldı.
Açıklamada, Hırvat futbolcunun salgın prosedürleri gereği ikinci test sonucu belli olana dek izole edildiği ve İstanbul'da kalacağı bildirildi.
Test sonuçları negatif çıkan diğer kafile üyelerinin İsveç'e hareket edeceği belirtilen açıklamada, Vida'nın yanı sıra bir federasyon yetkilisinin de test sonucunun pozitif çıktığı ancak bu kişinin takımla teması olmadığı kaydedildi.
Domagoj Vida, A Milli Takım'a karşı 45 dakika sahada kaldı ve birçok futbolcuyla da temas içinde oynadı. Hırvat oyuncu devre arasından oyundan çıktı.
Vida'nın gece boyunca en yakın temasta olduğu futbolcular şöyle:
CENK TOSUN
Domagoj Vida maç boyunca eski takım arkadaşı Cenk Tosun ile sürekli mücadele etti. Cenk Tosun'a yaptığı faul sonucu penaltıya da sebebiyet veren Vida, devre arasında oyundan çıktı.
MERT ÇETİN
Vida'nın yakın temaslı ikili mücadeleye girdiği isimlerden birisi de Mert Çetin'di.
LUKA MODRİC
Maç öncesi Real Madrid'in yıldızı Modric ile fotoğraf çektiren Vida, devre arasında kaptanlık bandını da Modric'e bıraktı.
CANER ERKİN
Maç öncesi eski takım arkadaşı olan Caner Erkin ile Vida sarılıp hasret gidermişti.
DORUKHAN TOKÖZ
Maç öncesi Vida ile takım arkadaşı Dorukhan sohbet etmiş ve sarılmıştı