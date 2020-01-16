Hokey oyuncusu, piyanist, besteci... İşte Rusya'nın başbakan adayı Mihail Mişustin hakkında bilinenler
Hokey oyuncusu, piyanist, besteci... İşte Rusya'nın başbakan adayı Mihail Mişustin hakkında bilinenler
16 Ocak 2020 Perşembe
Hokey oyuncusu, piyanist, besteci... İşte Rusya'nın başbakan adayı Mihail Mişustin hakkında bilinenler br Kaynak:star.com.tr
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Dün (15 Ocak) Moskova'da milletvekillerine geleneksel yıllık konuşmasını yapan Putin, Kremlin Sarayı'nda Başbakan Dmitry Medvedev'le bir araya geldi.
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Görüşmenin ardından Başbakan Medvedev hükümetinin istifasını sunarken, Putin yeni bir kabine oluşturulması kararını verdi.
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Rusya lideri Putin, Medvedev’den boşalan başbakanlık görevine Federal Vergi Servisi Başkanı Mihail Mişustin’i (53) önerdi.
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Putin adaylık teklifini onay için Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’ya sundu. Oylamanın bugün yapılması bekleniyor. Peki kim bu Mişustin?
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İŞTE YENİ BAŞBAKAN ADAYI MIHAIL MIŞUSTIN HAKKINDA BİLİNENLER <br> Federal Vergi Servisi patronu olarak gündemden uzak kalan, adı pek bilinmeyen Mişustin'in arkadaşları, iş hayatında tam bir profesyonel ve renkli bir kişilik olarak tanımlıyor.
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Mişustin, 2010 yılından bu yana Federal Vergi Servisi'ne başkanlık ediyor.
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Yakın zamanda Financial Times onu “geleceğin taksicisi” olarak adlandırdı ve departmanının ülke çapında çalışmalarını kolaylaştırmaya yönelik çabalarından bahsetti
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Bu çabalar kapsamında, oluşturduğu yeni sistemle, Ruslar için vergileri basitleştirmeyi başardı.
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Sürecin çoğunu dijitalleştirerek ve getiğimiz yıl büyük bir veritabanı oluşturarak evrak işlerini azalttı. Rusya, reformlar sayesinde gelirlerde artış kaydetti.
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Rus politikacı politikacı Vyachslav Fetisov, ''Bu alanda Mişustin modern teknolojileri herkesten daha iyi biliyor.'' diyor.
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Moskova'da doğan Mişustin, 90'lı yıllar boyunca bilgisayar ve bilişim sektöründe çalıştı ve memurluk kariyerine başladıktan sonra 'vergi' hizmetine katıldı.
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İktisat alanında doktora sahibi Mişustin, Rusya'daki ilk özel ekonomik bölgelerin açılışını denetledi ve 2000'li yılların başında Federal Emlak Kadastro Ajansı'nın başına geçti.
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2008 yılında kamu hizmetini bir yatırım şirketinde çalışmak üzere bıraktı, ancak iki yıl sonra vergi hizmetine geri döndü.
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Forbes, Mişustin'in 2009'da 78 milyon ruble yani 2 milyon doların üzerinde para kazandığını tahmin ediyor.
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Duma Başkanı Vyacheslav Volodin, başbakan adayının en iyi nitelikleri arasında “açık görüşlülük” ve “dinamizmi” gösterebileceğini söyledi.
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Teknoloji, iş ve hükümet çalışmalarındaki uzmanlığının yanı sıra, Mişustin'in bir dizi başka hobisi de var.
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Fetisov'a göre müzik besteliyor ve piyano çalıyor ve iyi bir hokey oyuncusu olduğu söyleniyor.
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Öte yandan yoğun bir mesai içinde pratik yapmak için zaman bulup bulamayacağı belirsiz.
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Bu nedenle Fetisov, ''Onu kıskanmam mı yoksa acımam mı gerektiğini bilmiyorum.'' diyor.