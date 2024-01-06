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Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü

Hollanda'da anneler, Filistinli annelere destek için yürüdü
6 Ocak 2024 Cumartesi

Hollanda'da bir grup anne, Gazze'de öldürülen çocuklar ve Filistinli annelere destek amacıyla yürüyüş düzenledi.

<p>Gazze için 'Anne Devrimi' adlı yürüyüşe katılan Hollandalı anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.</p>
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Gazze için 'Anne Devrimi' adlı yürüyüşe katılan Hollandalı anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.

<p>Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.</p>
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Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.

<p>'Onların isimleri var, onların hayalleri vardı' pankartı ve 'Özgür Filistin' ve 'İnsanları öldürmeyi durdur' dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.</p>
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'Onların isimleri var, onların hayalleri vardı' pankartı ve 'Özgür Filistin' ve 'İnsanları öldürmeyi durdur' dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.

<p>Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.</p>
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Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.

<p>Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin'deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.</p>
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Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin'deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.

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