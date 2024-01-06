Gazze için 'Anne Devrimi' adlı yürüyüşe katılan Hollandalı anneler, Rotterdam kentindeki Schouwburg meydanında toplanarak şehir merkezinden Rotterdam Belediye binasına yürüdü.
Çoğunluğu kadınlardan oluşan göstericiler, ellerinde kanlı kefene sarılmış bebek maketleri, bebek mama şişeleri ve lambalar ile şehirde yürüyüş yaptı.
'Onların isimleri var, onların hayalleri vardı' pankartı ve 'Özgür Filistin' ve 'İnsanları öldürmeyi durdur' dövizleri taşıyan anneler, İsrail aleyhinde slogan attı.
Anneler, yürüyüş öncesinde, İsrail tarafından Gazze'de öldürülen çocukların ve Filistinli annelerin yaşadıkları durum anlatılırken duygulu anlar yaşadı.
Gösteride yapılan konuşmalarda, her annenin çocuğunu korumak istediği ve barış içinde yaşamasını dilediği belirtilerek, Filistin'deki annelerin ve çocukların bunu yapamadıkları vurgulandı.