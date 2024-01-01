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MEHMETÇİK'TEN YENİ YIL MESAJI





13. Hudut Bölük Komutanı, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesine 34 kilometre mesafede ve 2 bin 800 rakımlı tepede konuşlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

'7 gün 24 saat esasına göre, gece ve gündüz, zaman mefhumu gözetmeksizin tüm Mehmetçiklerimizle beraber, zorlu hava ve arazi şartlarında, elektro-optik sistemler, sismik sensörler ve radar sistemleri yardımıyla, Türkiye-İran kara hududunun emniyetini sağlamaktayız. Al bayrağın gölgesinde, milletimizin hizmetinde, hudut kartalları olarak buradayız. Sınır boylarının güvenliği sizlerin duası ve inancıyla emin ellerde. Ziyaret Hudut Bölük Komutanlığından tüm milletimizin yeni yılını kutluyoruz.'