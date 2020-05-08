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'Belirti olsa da olmasa da kuruluşlarda 14 günde bir uyguladığımız tarama testlerinin başka hiçbir ülkede örneği yok. Sağlık Bakanlığına bu anlamda çok teşekkür ediyoruz. Geliyorlar ve kuruluşlarda bu testleri yapıyorlar. Personelimiz hastaneye gitmiyor, enfeksiyon riski yok. Kuruluş içerisinde de günde 4 defa ateş, nabız, solunum, ishal, koku almama, karın ağrısı gibi birçok semptom açısından yaşlılarımızı takip etmemiz, en ufak şüphede de Sağlık Bakanlığı ile irtibata geçerek tüm kuruluşun tarama testlerine alınması bizim erken tanılamamızı ve erken tedavi süreçlerini başlatmamızı sağladı. Tarama testleri hayat kurtarıcı bir uygulama bizim için. Çünkü virüsün girmesini önlemek kadar yayılımını engellemek bu testlerle oluyor.'