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  • İbadete açılmasına karar verilmişti: İçerisi böyle görüntülendi

İbadete açılmasına karar verilmişti: İçerisi böyle görüntülendi

İbadete açılmasına karar verilmişti: İçerisi böyle görüntülendi
24 Ağustos 2020 Pazartesi

İbadete açılan Kariye Camii'nin içi görüntülendi.

<p>Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Bizans döneminden kalma Kariye Camii’nin içi görüntülendi. </p>
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Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilen Bizans döneminden kalma Kariye Camii’nin içi görüntülendi. 

<p>Müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretler sürüyor.</p>
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Müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretler sürüyor.

<p>1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19’uncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.</p>
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1945 yılına ait Bakanlar Kurulu kararının Danıştay 19’uncu Dairesi tarafından iptal edilmesi üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile Kariye Camii’nin Diyanet İşleri Başkanlığı’na devredilerek ibadete açılmasına karar verilmişti.

<p>75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi. </p>
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75 yıldır müze olarak kullanılan Kariye Camii’nin içi görüntülendi. 

<p>Yerli ve yabancı turistler müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini sürdürerek mozaik ve fresklerin fotoğrafları çekti. </p>
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Yerli ve yabancı turistler müze olarak hizmet vermeye devam eden camiye ziyaretlerini sürdürerek mozaik ve fresklerin fotoğrafları çekti. 

<p>Resmi gazetede yayınlanan kararla cami statüsüne kavuşan Kariye Camii’nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor. (İHA)</p>
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Resmi gazetede yayınlanan kararla cami statüsüne kavuşan Kariye Camii’nde ibadetin başlayacağı gün bekleniyor. (İHA)

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